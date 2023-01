Madagascar: Etat-civil - Distribution gratuite de 12 000 actes de naissance à Tana

Les enfants dépourvus d'acte d'état-civil dans la Commune urbaine d'Antananarivo en bénéficieront. Ce document administratif sera distribué à ceux qui ont entre 0 et 17 ans.

Le droit à un nom, à une identité et d'être enregistré à sa naissance est un droit dont doit bénéficier tout enfant. C'est dans cette optique que la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à travers une convention de partenariat, lancent l'Opération état-civil à Antananarivo. 12 000 actes de naissance seront distribués à cet effet au profit des enfants de 0 à 17 ans. La distribution se fera en deux vagues durant une période de six mois. La première édition se fera en mars-avril et la deuxième en mai-juin. " Ce projet a pour objectif d'aider les parents dans la préparation des documents relatifs à la création de copie de leurs enfants ,en particulier pour ceux qui passeront l'examen CEPE. Les parents sont encouragés à se renseigner auprès des agents communautaires et chefs secteurs dans leurs arrondissements respectifs " , selon la CUA.

Formations

Avant l'opérationnalisation de cette opération état-civil, une formation a été dispensée aux 520 agents communautaires et chefs secteurs au niveau des six arrondissements. Ils participeront très prochainement aux actions de sensibilisation au niveau des 192 fokontany pour conscientiser les parents sur l'importance de l'enregistrement des naissances. Cette descente auprès des ménages permettra également d'identifier les enfants de 0 à 17 ans et d'inciter les parents à les inscrire à cette opération.

Avantages

L'enregistrement des naissances établit l'identité d'un enfant. Toutefois, son importance va bien au-delà dans la mesure où l'absence d'enregistrement de la naissance peut générer de graves problèmes pour les enfants, notamment, la non-reconnaissance en tant que citoyen. En l'absence d'enregistrement de naissance et de document officiel, les enfants peuvent avoir des problèmes pour prouver leur lien avec un État risquant ainsi de devenir apatride. Il y a également le refus d'accès aux services puisque l'absence d'enregistrement de naissance peut empêcher un enfant d'avoir accès à l'éducation, aux services de santé et à la sécurité sociale. L'absence d'un certificat de naissance réduit aussi les chances de retrouver les proches des enfants séparés et de les réunir avec leur famille.