Madagascar/Ghana: Football / CHAN 2022 - Victorieux face au Ghana, les Barea en tête de la poule C

Les Barea victorieux, face aux Black Galaxies du Ghana par 2 buts à 1, prennent la première place du groupe C à Constantine.

Trois points. Les Malgaches ont assuré leur entrée au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022 en Algérie, hier, au Stade Mohamed Hamlaoui, Constantine. Les Barea, plus combatifs et déterminés, se sont imposés contre les Black Galaxies du Ghana sur le score de 2 buts à 1. Cette première victoire met la Grande Île à la première place du Groupe C avec 3 points.

Novices de la compétition face aux demi-finalistes de la dernière édition, les protégés de Roro Rakotondrabe ne se laissaient pas intimider sur le terrain. Ils ont déjoué tous les pronostics face à un des grands favoris du groupe. La bande à Tantely a vite pris le jeu à leur compte dès l'entame de la rencontre. Les Malgaches maintenant le pressing haut, ce qui a fini par payer. Koloina Razafindranaivo, sur une belle passe de Tsiry, ouvre le score à la 10e mn. Une minute plus tard, l'arbitre a sifflé un penalty sur une main dans la surface de réparation ghanéenne. Il a fallu que l'arbitre libyen, Mutaz Ibrahim consulte la VAR pour que la décision soit annulée. Avec une belle combativité et un jeu d'équipe huilé, les offensives malgaches s'enchaînent, devant, des Ghanéens qui peinent à imposer leur jeu. Confondant vitesse et précipitation, les Malgaches manquaient la finition. A la pause, Madagascar mène par un but à zéro. On peut noter que les Ghanéens n'ont eu aucun tir cadré lors de la première mi-temps et des erreurs défensives.

Au retour des vestiaires, la machine malgache semble toujours bien fonctionner. Le technicien malgache a opéré à des changements avec le premier remplacement avec la sortie de Jean Yves et l'entrée d'Onja. Avec une défense qui n'était pas homogène du côté ghanéen, les attaquants malgaches en ont profité pour mener leur offensive. Toujours sur une erreur de la défense ghanéenne, Tsiry arrive à tromper Benjamin Abaidoo et marque le second but pour les Malgaches à la 62e mn. Sur une erreur d'un centrage, Agoypong Augustine arrive à réduire l'écart à la 68e mn. Les Ghanéens sont bien rentrés dans le match et ont mis à mal la défense malgache dans les dernières minutes. Heureusement, Nina Rakotoasimbola, le gardien des Barea a sauvé sa cage dans les temps additionnel face à de belles occasions d'égalisation des Black Galaxies. Avec le forfait des Lions de l'Atlas, les Barea ne reprendront la compétition que le 23 janvier contre les Soudanais.

Feuille de match

Madagascar

Titulaire : Nina Rakotoasimbola, Tantely Antoine Randrianiaina (Capitaine), Soloniaina Rajo Nirina, Rojolalaina Andriamanjato, Koloina Razafindranaivo, Lalaina Clivier Rafanomezantsoa, Arohasina Andrianarimanana dit Dax, Olivier Randriatsiferana, Jean Martin Rakotonirina, Tantely Avotriniaina Rabarijaona, Jean Yvon Razafindrakoto.

Ghana

Titulaires : Danlad Ibrahim, Augustine Randolf, Solomon Adomako, Konadu Yoadom,David Sandan Abagna, Dennis-Nkrumah-Korsah, Gladson Awako (Capitaine), Dominic Nsobila, Daniel Afriyie, Abdul Razak Yusif, Razak Kasim.

Arbitre : Mutaz Ibrahim (Lybie)

Assistants : Abdul Aziz Bolle Jawo (Gambie), Modibo Samake (Gambie), Bamlak Tessema Weyesa (Ethiopie).

VAR : Mohammed Abdallah Ibrahim (Soudan)