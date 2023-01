Soudan: Le Commandant Général honore la clôture du 57e festival de tir au Nil Bleu

Al-Damazin — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué le peuple de la région du Nil Bleu pour avoir inclus tous les peuples du Soudan au cours des siècles passés avec leurs valeurs et leur héritage extravagant.

Au cours de l'hommage à la conclusion du 57ème festival de tir du dans la zone de la montagne Qarqada dans la localité de Bau, Nil Bleu, aujourd'hui, Son Excellence a souligné que le peuple de la région du Nil Bleu est toujours une incubateur fidèle pour les Forces Armées, regrettant les récents incidents malheureux dans la région, considérant cela comme un nuage d'été qui passera bientôt, et ne se reproduira pas, annonçant le début du désarmement graduel des citoyens.

Al-Burhan a souligné que les efforts de réconciliation entre les composantes de l'État sont sur le point d'atteindre leur fin, saluant le membre du CST Malik Aqar, indiquant que son intention sincère était et est toujours de parvenir à la stabilité pour les habitants de la région, soulignant la nécessité de respecter les bases tribales bien établies sur lesquelles le système civil du pays a été basé il y a des centaines d'années et d'éviter la formation de tout nouveau système administratif.

En ce qui concerne la situation politique, Al-Burhan a souligné le soutien des Forces Armées à l'approche démocratique et à tous les pas qui serviraient cet objectif, indiquant que les Forces Armées resteront une force nationale professionnelle qui assume ses fonctions loin de la politique, exprimant l'espoir que l'accord signé sortira le pays de la crise actuelle.

Al-Burhan a souligné qu'il ne permettrait pas le démantèlement des Forces Armées, appelant les forces civiles à œuvrer pour l'arrangement de leurs partis et organisations politiques.

En ce qui concerne les relations avec les puissances internationales et régionales, il a dit: "aucune partie ou ambassade ne nous dictera ce que nous devons faire, et qu'il y a des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies."

Al-Burhan a adressé des remerciements spéciaux à la République du Sud-Soudan pour avoir accueilli un grand nombre de personnes déplacées dans la région au cours de la dernière période, remerciant également les pays voisins de la région, en particulier l'Égypte, l'Éthiopie et le Tchad, soulignant : "Nous sommes soucieux de sa stabilité."

Le Président du Conseil de Souveraineté a critiqué les accusations non objectives par certaines parties des Forces Armées de recruter des mercenaires pour déstabiliser certains pays voisins, soulignant que ce n'est pas la manière des Forces Armées, qui sont des forces qui répondent aux normes professionnelles et ne devraient pas être la cible des intrigues politiques de certaines parties.

Al-Burhan a inauguré le siège de la zone militaire du Nil Bleu, les marchés de la société coopérative nationale, de la 4e division d'infanterie, et a assisté à la cérémonie de signature de l'accord-cadre pour la coexistence pacifique entre les composantes de la région de l'État du Nil Bleu.

Il convient de noter que le festival général de tir se tient tous les deux ans dans l'une des zones militaires, au cours duquel des compétitions sont organisées sur les compétences de tir pour toutes les formations et unités des forces armées dans toutes leurs spécialisations sur le niveau des armes de tous types, en plus des tirs de l'artillerie et de des forces aériennes, des parachutistes et des drones, avec la performance des compétences de tir des commandants, des officiers et des soldats, et au cours duquel le commandant général et le chef d'état-major honorent les unités gagnantes et concluent l'année de formation.

Cette année, le festival de tir a été assisté par le membre du CST Malik Aqar, le chef d'état-major et le gouverneur de la région du Nil Bleu, les membres du commandement des forces armées, le directeur adjoint du service des renseignements généraux et le commandant de la région militaire du Nil Bleu, les commandants et les officiers supérieurs des forces armées et les leaders des administrations indigènes dans la région avec une présence officielle populaire.