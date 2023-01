Madagascar: Culte FJKM - Pouvoir et opposition à Antsonjombe

Le Coliseum d'Antsonjombe était plein à craquer lors du culte, destiné à la famille du pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa, organisé hier par l'Eglise FJKM.

Outre les simples fidèles, des invités de marque y ont également été présents. Parmi eux, des grandes figures de l'opposition et celles du pouvoir. Pour ne citer que le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa ; le gouverneur d'Analamanga, Hery Rasoamaromaka ; la directrice de la Communication de la Présidence et non moins porte-parole du président de la République, Lova Hasinirina Ranoromaro ; le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Andry Ramaroson ; le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidiniaivo Ravokatra et le ministre des Transports et de la Météorologie, Rolland Ranjatoelina.

Deux candidats annoncés pour la prochaine élection présidentielle ont également été présents, en l'occurrence l'ancien président Marc Ravalomanana et le président du " Malagasy Miara-Miainga ", Hajo Andrianainarivelo. Tous sont des " zanaky ny FJKM ". En tout cas, malgré les quelques incidents, les fidèles de l'Eglise protestante réformée ont pu se réunir pour louer Dieu et demander Sa grâce pour les missions d'évangélisation prévues pour cette année civile 2023.