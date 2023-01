Madagascar: Meurtre d'une entrepreneur à Tomasina - Un bandit abattu et quatre autres arrêtés par la police

Suite à l'attaque qui a blessé un entrepreneur exportateur de girofle et tué son fils à Toamasina, un des auteurs du crime a été abattu par la police, la nuit de vendredi.

Quatre autres personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Cette arrestation a été permise grâce à la collaboration entre la police du FIP et UIR à Toamasina. L'entrepreneur avait été la cible de malfaiteurs et avait été attaqué ce vendredi par des personnes armés circulant à moto alors qu'il était en train de régler un achat. Les faits se sont produits vers 17 heures à proximité du marché de Tanamakoa. La victime et son fils venaient de Maroantsetra et s'apprêtaient à acheter des clous de girofle à Toamasina.

Au moment où ils ont payé la somme convenue, d'un montant de 40 millions d'Ariary, deux hommes armés à bord d'une moto conduite par un complice sont soudainement arrivés. Les malfrats ont sorti leur revolver et ont ouvert le feu à bout portant sur l'entrepreneur et son fils. Ce dernier, touché au niveau de la tête, est mort sur le coup. Le père de famille a été blessé par balles dans le dos. Leur forfait accompli, les trois assaillants ont pris la fuite avec l'argent dérobé. Des témoins ont volé au secours des blessés et les ont conduits en urgence à l'hôpital.

Peu après le drame, des éléments de la police nationale se sont rendus sur place pour constater les faits. La famille de la victime appelle les autorités policières afin de garantir la sécurité des entrepreneurs. Une enquête a été ouverte en vue de faire la lumière sur cette attaque et surtout d'identifier les autres malfaiteurs.