Madagascar: Comité Olympique Malgache - Siteny Randrianasoloniaiko rempile pour un nouveau mandat

Candidat unique à sa propre succession, Siteny Randrianasoloniaiko a été réélu président du Comité Olympique Madagascar (COM) par acclamation. Au total, 31 fédérations ont assisté à cette Assemblée générale élective.

Et de quatre pour Siteny Randrianasoloniaiko. A l'issue de l'Assemblée Générale Elective du Comité Olympique Malgache, hier, à Toliara, Siteny Randrianasoloniaiko a été réélu président de cette instance nationale. Il briguera un quatrième mandat et ne cesse de viser d'autres fonctions. Seule une Fédération parmi les 31 existantes n'a pas assisté à cette grande messe à l'Hôtel Palm d'hier.

Après sa réélection, le président a mis les points sur les " i " sur le fait que les Fédérations ne devraient plus subir les pressions émanant de la Présidence de la République et du Ministère de la jeunesse et des sports. " Ce n'est pas juste de voir le karaté, actuellement sanctionné alors que le Président et le ministre sont tous les deux ceintures noires dans cette discipline. Il est très clair le point soulevé par l'ONU comme quoi le Gouvernement ne devrait pas s'immiscer dans la gestion des sports ", déplore-t-il. Siteny Randrianasoloniaiko a critiqué l'incompétence des actuels dirigeants en ajoutant que " c'est aussi pour cette raison que la Fédération de Pétanque a été également sanctionnée.

On demande donc au Gouvernement de présenter ses excuses aux Fédérations internationales de ces disciplines pour que la sanction soit levée. Jusqu'à présent, ces deux disciplines ne pourront pas être pratiquées aux Jeux des Îles, car le CIO qui a surveillé et appliqué les sanctions de la fédération internationale y sera présent ". Il a été décidé lors de cette AGE que dans la mesure de pouvoir bien se concentrer sur la préparation des athlètes et pour éviter tout conflit, les élections dans les différentes fédérations ayant connu des problèmes ne se tiendront qu'après les JIOI 2023.

" Autour de ces Jeux des Îles à domicile, nous établirons un rapport mensuel que nous communiquerons au public, pour éviter d'éventuelles décisions prises par le CIJ, car jusqu'à présent, cela n'a pas été réglée, ainsi tout le monde devrait savoir ce qui a causé le problème ", a déclaré le Président Siteny Randrianasoloniaiko.