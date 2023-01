Madagascar: Fraudes électorales, pauvreté, Armée - Critiques virulentes du pasteur Zaka Andriamampianina contre le régime

Le Coliseum d'Antsonjombe était noir de monde lors du culte organisé pour la famille du président de la FJKM, le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa.

Tollé général. L'homélie prononcée hier par le pasteur Zaka Andriamampianina, vice-président au sein du Bureau central de l'Eglise Protestante Réformée de Madagascar a provoqué des débats. En effet, la toile s'est enflammée après le culte de prière pour la famille du président de la FJKM Irako Andriamahazosoa Ammi, marquant le début de l'année civile 2023. Le pasteur FJKM n'a pas mâché ses mots dans une homélie pleine d'ironie, durant laquelle il a dénoncé tous les maux existant au pays et a surtout averti les fidèles concernant les risques qu'engendre cette année 2023, année électorale. D'emblée, le pasteur Zaka Andriamampianina s'est permis de prévenir tout un chacun à propos des effets néfastes des fraudes électorales. " Les fraudes électorales entraînent des crises politiques et les crises politiques qui en découlent sont difficiles à régler ", a-t-il averti. Et d'ajouter dans la foulée que " les régimes mis en place à l'issue de fraudes électorales sont instables et gangrénés par le clientélisme et l'intimidation.

Il leur est difficile, voire, impossible de redresser l'économie ". Le pasteur de la FJKM a pointé du doigt le régime actuel et semble avoir fait allusion à l'élection du président Andry Rajoelina. " Le pays est actuellement le cinquième pays le plus pauvre du monde. On se trouve dans cette situation quand on fait régner les fraudes électorales ". En tout cas, le pasteur Zaka a profité de ce culte destiné à la famille du président de la FJKM pour lancer des critiques virulentes contre le régime en place qui, selon lui, " fait régner l'injustice et la redistribution inéquitable des ressources du pays, qui sont à l'origine de la pauvreté alarmante à laquelle les ménages malgaches font face actuellement ". Dans son homélie, le vice-président de la FJKM a même évoqué " des esclaves qui arrivent au pouvoir. Des esclaves de richesse et des esclaves de pouvoir ", a-t-il annoncé pour arrondir ses propos, avant de soutenir que " le pays a actuellement besoin de dirigeants adeptes de droiture et de justice ".

Budget de l'Armée

Le pasteur Zaka Andriamampianina a, également, évoqué la répartition inéquitable des ressources. À cet effet, il attire la conscience des fidèles FJKM concernant les animaux que l'on doit élever chez soi en prenant l'exemple de l'éléphant qui, selon ses dires, consomme 150 kg de végétaux par jour et 150 litres d'eau par jour. Une ironie contre les dirigeants qui ne songent qu'à leurs intérêts personnels. Continuant sur sa lancée, le vice-président de la FJKM de lancer des messages sévères contre l'Armée.

" L'Armée n'a jamais été suffisante pour défendre ni maintenir un dirigeant au pouvoir ", a-t-il soutenu. Il, c'est le vice-président de la FJKM qui s'est aussi permis de conseiller les tenants du pouvoir à ne pas se fier aux forces de l'Armée. " Les Égyptiens ont eu une armée forte mais n'ont rien pu faire lorsque la Mer rouge s'est refermée après le passage des Israélites ". Bon nombre d'observateurs estiment que le pasteur Zaka Andriamampianina a commis une maladresse en sous-estimant publiquement l'Armée malagasy.

En effet, cet homme d'Eglise a rappelé qu'en termes de puissance, l'Armée malagasy occupe le 27e rang sur 34 pays d'Afrique. " Si on se réfère à ce classement, on peut dire qu'on est battu ", a-t-il annoncé. Le pasteur Zaka, faisant référence à la puissance militaire de la France et à cette faiblesse ou impuissance (c'est selon) de l'Armée malagasy, déconseille aux autorités malgaches de procéder au recours aux armes pour réclamer la restitution des Îles Eparses. " Il convient de trouver une autre alternative et d'éviter le recours aux armes ", a-t-il proposé. Et pour enfoncer le clou, le vice-président de la FJKM demande aux autorités étatiques de réduire le budget des ministères en charge des Forces armées et d'augmenter celui réservé à la production. Au passage, il lance un appel aux autorités afin de prioriser plutôt le redressement économique et les secteurs productifs.

Raiamandreny

En tout cas, cette déclaration risque d'alimenter la tension entre le régime en place et l'Eglise FJKM. Des hauts responsables étatiques ayant été présents au Coliseum d'Antsonjombe, à l'exemple du gouverneur d'Analamanga, Hery Rasoamaromaka et du ministre de l'Energie Andry Ramaroson n'ont pas caché leur colère à la sortie du culte. Bon nombre de fidèles ont aussi exprimé leur indignation. Hery Rasoamaromaka a même interpellé publiquement le président de la FJKM, le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa en dénonçant " l'homélie de la division ". Selon ses dires, c'est ce genre de comportement qui favorise la prolifération des " Fiangonana Zandriny ". Plus d'uns accusent aussi l'Eglise Réformée de soutenir ouvertement l'ancien président Marc Ravalomanana qui est aussi le vice-président laïque de la FJKM.

À l'allure où vont les choses, l'élection prévue se tenir cette année 2023 risque d'être marquée par le retour en force du " Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana " qui a soutenu le " Tiako i Madagasikara " durant la période transitoire de 2009. Une éventuelle prise de position des Églises dans la vie politique n'est pas non plus à écarter.

Il convient toutefois de noter que le président de la FJKM, le pasteur Irako Ammi Andriamahazosoa quant à lui, a respecté son statut de Raiamandreny. Il est resté neutre et n'a fait aucune déclaration politique durant sa prise de parole.