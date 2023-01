Congo-Kinshasa: Ituri - Près de 50 écoles fermées à la suite de l'insécurité à Djugu et Mahagi

Des boutiques et une structure sanitaire ont été pillé et saccagé par la CODECO, dimanche 15 janvier dans la matinée au village Afoyorwot, dans le territoire de Mahagi. Quarante-cinq écoles sont fermées depuis le mois de décembre dernier dans les différentes localités qui ont été la cible des attaques des groupes armés dans les territoires de Djugu et Mahagi (Ituri).

Plus soixante mille personnes de Mahagi ont fui depuis décembre, les affrontements entre les milices CODECO et Zaïre dans les chefferies des Anyals, d'Alur Djuganda et de Walendu Watsi. Elles sont allées s'installer dans des zones sécurisées, informent des sources locales.

Par conséquent, environ trente-deux écoles dans ces entités sont fermées, affirment la société civile de Mahagi.

Selon son coordinateur adjoint, Emmanuel Afoyorwot Abekani, ces déplacés et leurs enfants ne peuvent pas rentrer dans leurs milieux, qui sont occupés par la milice CODECO.

Dans le territoire voisin de Djugu, au moins quinze écoles sont fermées après les attaques des combattants de la CODECO. Ces derniers ont fait incursion la semaine dernière dans une dizaine de villages, dont Drodro, Blukwa, Largu, Nyamamba, Datule.

Le président de la société civile de Djugu, Charité Banza, demande au gouvernement de traquer ces assaillants afin de permettre le retour de déplacés et sauver l'année scolaire.

Le gouvernement provincial de son côté assure que des dispositions sont prises pour imposer la paix dans ces entités.

Plusieurs autres écoles ne fonctionnement pas dans les territoires d'Irumu, Mambasa à la suite de l'insécurité.