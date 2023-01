Afrique: CHAN 2022 - Romuald Rakotondrabe (coach Madagascar) - " Nous devons faire attention à ne pas nous laisser emporter "

Son équipe a surpris beaucoup d'observateurs ce dimanche en l'emportant contre le Ghana (2-1) dans le groupe C du CHAN 2022. Mais le sélectionneur malgache, Romuald Rakotondrabe, ne veut pas s'emflammer.

En conférence de presse d'après match, il a invité ses poulains à rester calme et à garder les pieds sur terre.

" Je suis très fier de mes joueurs et de ce qu'ils ont produit ce soir. Ils ont battu les favoris et comme je l'ai dit hier, le football se joue sur le terrain et non sur le papier. Nous devons également faire attention à ne pas nous laisser emporter. Battre le Ghana ne signifie pas que nous pouvons gagner le tournoi. Nous avons encore d'autres matchs à jouer et ils seront tout aussi difficiles ", a-t-il déclaré.

Romuald Rakotondrabe est par ailleurs revenu sur l'état d'esprit de ses joueurs qui, selon lui, a été un élément clé dans la victoire contre le Ghana.

" Nous avons des joueurs très dévoués qui sont prêts à tout faire pour l'équipe. Nous sommes ensemble depuis des années et nous sommes comme une famille. Nous avons également essayé de regarder quelques vidéos de l'adversaire, mais la victoire est définitivement due à l'esprit d'équipe, à l'unité et à la solidarité qui existent chez nous et à la fierté que nous avons pour notre nation ", a conclu l'entraîneur.