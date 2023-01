Maroc: Premier League - Chelsea retrouve le sourire, Ziyech passeur décisif

Chelsea a décroché dimanche son 8e succès cette saison grâce à un but de Kai Havertz qui a marqué sur une passe décisive de Hakim Ziyech.

Les Blues avaient besoin d'une victoire ce weekend à Stamford Bridge pour se remettre en confiance au cours d'une saison de plus en plus décevante. Dimanche, face à Crystal Palace de Wilfried Zaha, Chelsea a pu tirer son épingle du jeu à la 64e minute, quand Havertz a marqué l'unique but de la partie sur une passe décisive de Ziyech.

C'était la nième fois que le Marocain trouvait l'Allemand dans le match, celle-là a été la bonne. Irrégulièrement titulaire sous Graham Potter, comme Thomas Tuchel d'ailleurs, la star marocaine de 29 ans a été remplacée à la 89e minute par Mateo Kovacic. Chelsea et Ziyech sont 10es avec 28 points après 19 matchs cette saison dans la Premier League.

Hakim Ziyech's first half by numbers vs. Crystal Palace:

58 touches

15/20 final third passes

6 ground duels won

5 ball recoveries

3/4 dribbles completed

3 crosses completed

2/3 tackles won