Afrique de l'Ouest: Notation - La société Eviosys Packaging Siem obtient à nouveau la note A-.

Pour sa notation de 2022 dont la validité couvre la période juillet 2022-juin 2023, la société Eviosys Packaging Siem (ex-Crown Siem) opérant dans la fabrication et la commercialisation d'emballages métalliques, s'est vue attribuer à nouveau par l'agence de notation Bloomfield la note de long terme A- avec une perspective stable.

Pour ce qui est de la note de court terme, la société a encore obtenu A3 avec une perspective positive.

La justification de la notation et des perspectives est basée sur le long terme sur la qualité de crédit élevée de la société. Selon l'équipe de Bloomfield, les facteurs de protection sont bons. Elle est d'avis cependant que les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique.

Sur le court terme, Bloomfield soutient que <> Cependant, l'agence note que les facteurs de risque sont plus grands et soumis à davantage de variations.

Selon toujours l'équipe de Bloomfield, la notation est basée sur les facteurs jugés positifs suivants : une progression des ventes sur les principales branches d'activités dans le contexte de reprise économique mondiale post covid-19, une bonne exécution du plan stratégique quinquennal au titre de l'année 2021, une amélioration significative des performances commerciales et financières en 2021, un désendettement financier total de l'entreprise à court et à long terme à fin 2021 et une progression de la trésorerie d'exploitation.

Bloomfield a néanmoins relevé trois principaux facteurs de fragilité de la notation et qui sont : une hausse du prix du métal à l'international en raison de l'impact (résiduel) de la crise sanitaire et du conflit russo-ukrainien, une persistance des retards d'approvisionnement en matières premières et un environnement sécuritaire relativement fragile.