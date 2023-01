Sénégal: Sédhiou / Prise en charge des besoins prioritaires en ressources hydrauliques - Les mini-forages de Direct-Aid soulagent la demande sociale

En réponse à une forte demande sociale en ressources hydrauliques dans la région de Sédhiou, l'ONG Direct Aid Society ex-agence des musulmans d'Afrique (AMA) a livré, en l'espace de quelques semaines, quatre mini forages d'une valeur marchande de plus de 26 millions de francs CFA, selon son agent comptable Pape Sara Gadiaga et représentant du directeur du centre de Sédhiou. Outre l'eau, l'organisation caritative intervient également dans bien d'autres secteurs pour prendre en charge, dit-on, les besoins fonctionnels des populations locales.

Pour un coût global de plus de 26 millions de francs CFA, l'ONG Direct Aid Society vient de boucler la réception de quatre mini forages sollicités par les populations de Saré Mody Ka, Saré Faramba, Darou Sayine et Bougbo. Pape Sara Gadiaga le représentant du directeur Abdel Zamat Zourgani, intervenant sur le caractère prioritaire de l'accès à l'eau dans leur intervention, déclare ce qui suit : " le manque de source d'eau potable était très criant et se manifeste dans beaucoup de villages reculés et généralement enclavés. Leurs populations font des kilomètres pour s'approvisionner en eau de qualité douteuse ; mais avec nos réalisations de mini forages d'un coût de 6.550.000F CFA par unité, c'est une satisfaction totale des bénéficiaires et même nous les donateurs. Le directeur Zourgani du centre de Sédhiou et le niveau national sont très satisfaits de ces investissements à caractère social ", dit-il.

Telle une délivrance, les bénéficiaires expriment leur entière satisfaction. Bécaye Seydi, le directeur de l'école élémentaire de Bougbo déclare avec joie que " ce mini forage vient ôter une grosse épine des pieds de l'ensemble des acteurs du système éducatif de ce gros bourg de plus de 150 élèves. Nous veillerons à l'entretien de l'ouvrage pour en assurer la pérennité ". Alain Charles Mendy, le chef de village de Bougbo, ajoutera : " nous avions une crise d'eau qui nous fatiguait ici mais avec Direct Aid Society, nous sommes sortis de l'ornière. Ce village qui se situe à cinq kilomètres de N'guindir dans la commune de Bambaly peut maintenant boire sans craindre de pathologies liées à l'eau ", se réjouit-il. De même, les bénéficiaires de Darou Sayine, par la voix de Babacar Diop, le chef de village et des groupements de femmes et de jeunes, ont produit une déclaration commune pour exprimer leur entière satisfaction à Direct Aid. Saré Faramba et Saré Mody Kâ en ont fait de même en signe de gratitude.

Pape Sara Gadiaga de Direct Aid Society Ex-agence des musulmans d'Afrique a fait observer par ailleurs que leur organisation intervient dans plusieurs domaines suivant les besoins fonctionnels des populations : " nous intervenons dans le domaine de l'Education avec des constructions de salles de classe dans les écoles coraniques, l'appui en besoins fonctionnels dans les écoles comme l'eau, la prise en charge totale des orphelins, l'hydraulique avec la réalisation des mini forages, les puits traditionnels, les forages qui sont munis d'un château de 50 mètres cubes, la protection sociale, l'appui des lieux de culte, la santé avec une multitude d'offres comme les consultations gratuites et dons de médicaments, le développement durable, les actions sociales, l'agriculture, l'élevage, le maraîchage et les œuvres caritatives saisonnières aussi ". A l'en croire, bien d'autres chantiers sont en perspective dans le but d'accompagner les populations notamment celles établies en milieu rural à accéder équitablement aux services sociaux de base.