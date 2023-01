Tunisie: L'USBG surprend le CA à Radès - Pari gagné

Nidhal Khiari et son onze ont atteint leur objectif face au CA grâce à un rendement intelligent et payant.

Face à des Rouge et Blanc qui traversent une période très difficile et qui ont du mal à voir le bout du tunnel, les "Jaune et Noir" de Ben Guerdane ont bien saisi cette belle opportunité pour eux afin de remporter le match-clé de la première phase du championnat. Les trois points grapillés au Stade de Radès avec une stratégie de jeu bien ficelée les ont hissés à la deuxième place de leur groupe avec 15 points et une longueur de retard seulement sur l'USM qui est en tête. C'est bien au-delà de l'objectif et des espérances de départ.

Une victoire lors de la prochaine journée avec un faux pas des Monastiriens les propulserait à la première place et leur billet pour le Play-Off serait quasiment assuré plus tôt que prévu. Avec 8 points d'écart sur le CA cinquième, 7 sur l'ASS quatrième et 5 sur l'OB troisième, ils n'ont désormais plus rien à craindre pour la qualification. Leur objectif sera de finir à la meilleure place parmi les quatre qualifiés et d'entamer la seconde phase avec le meilleur bonus possible. C'est un acquis immense pour une équipe qui ne s'est pas autorisée des folies en matière de recrutement mais qui a su bâtir un groupe solide et soudé, compact en défense, bien verrouillé au milieu et très entreprenant et efficace en attaque.

Contenir puis piéger

L'USBG est une équipe qui sait endiguer et contenir les assauts rageurs de départ des équipes adverses, laisser passer les premiers orages avec sang-froid et sans dégâts, user physiquement ses adversaires avant de les prendre de court dans les dernières vingt minutes de jeu et de les surprendre par un but assassin qu'ils ne peuvent remonter faute de ressources physiques et d'arguments offensifs pour trouver des failles dans une vraie toile d'araignée tissée devant le gardien Ali Kalai avec une excellente paire d'arrières centraux, l'une des meilleures du championnat (Chaouki Ben Khedher-Mohamed Ali Jouini ). Un duo bien athlétique, fort dans les duels surtout aériens et implacable dans le marquage d'homme à homme. Saïd Saïbi, l'entraîneur du Club Africain, l'a compris trop tard pour avoir le temps de réagir et n'a pas trouvé les solutions idéales pour les prendre en défaut avec tous ces centres balancés sans succès en pleine surface et annihilés avec facilité.

Il n'a pas non plus gagné la bataille du milieu malgré une domination territoriale qui semblait nette avec un trio poison dans l'entrejeu des Jaune et Noir: Presnel Banga-Whaddhah Zaidi-Youssef Mosrati auquel prêtent main forte deux bons joueurs excentrés de couloir Jawhar Ben Hassen et Mohamed Amine Zghada que le Club Africain regrette d'avoir cédé à cette USBG qui a eu raison de lui dans son fief. Said Saibi n'a pas senti ni vu le danger venir avec ces contres bien menés et cette transition rapide défense-attaque axée sur le duo Fakhreddine El Ouji-Rafik Kamergi qui a été derrière le but de la 70 ' et qui a scellé le sort de la rencontre et sonné le glas de son équipe qui a fini par se résigner à une défaite qui la plonge dans une profonde crise de résultat et de confiance. Nidhal Khiari a bien préparé son coup et son plan a marché comme voulu et tracé.

Il a obtenu gain de cause et les trois points sans doute les plus précieux de cette première phase. Il peut maintenant continuer, imperturbable et confiant, son bonhomme de chemin pour son plus grand bonheur et pour les fans des "Jaune et Noir" plus que jamais fiers de leur équipe.