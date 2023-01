Tunisie: Natation | Meeting international Pro TYR de Knoxville (USA) - Une première sortie réussie !

Il a remporté deux médailles d'or et une d'argent lors du Meeting international Pro TYR de Knoxville, première compétition de la saison à laquelle il participe. Une première sortie de saison plutôt réussie étant qu'il a réalisé les minima requis de participation pour le Championnat du monde qui se tiendra au Japon au mois de juillet.

Pour sa première sortie de la saison, Ayoub Hafnaoui ne pouvait espérer mieux. Installé aux Etats-Unis où il poursuit des études universitaires en management sportif à l'Université de l'Indiana Bloomington, notre champion olympique se prépare également sur place aux prochains Jeux olympiques qui se tiendront à Paris en 2024 en prenant part à des compétitions sportives qui ont lieu aux Etats-Unis d'Amérique, outre les tournois et meetings internationaux que lui programme la Fédération tunisienne de natation. C'est dans ce cadre qu'Ayoub Hafnaoui vient de prendre part au Meeting international Pro TYR de Knoxville. Le bilan de notre champion olympique à ce meeting est plus que flatteur. Il a dominé les courses des 800 m et 400 nage libre, remportant ainsi deux médailles d'or. Pour rappel, Hafnaoui a décroché jeudi dernier sa première médaille d'or au Meeting de Pro TYR de Knoxville après avoir terminé premier dans la course de 800 m, devançant le champion olympique de la distance. Le lendemain, il s'est imposé de nouveau, cette fois-ci en 400 m nage libre, terminant devant l'Américain Kieran Smith. Il a réalisé un temps de 3', 47", 41.

Une médaille d'argent pour terminer

Samedi, notre nageur a clôturé sa participation au Meeting de Knoxville sur une note positive même s'il a terminé la course de 1.500 NL à la deuxième place en réalisant un temps de 15'07"07. Une deuxième place qui lui a valu une médaille d'argent sachant que l'Or lui a échappé de peu. En effet, Hafanoui a terminé cette course deuxième à 0,2 seconde du champion olympique de Tokyo, Bobby Fink. Au coude à coude tout au long de la course, Fink a fini par prendre le dessus sur Hafnaoui au dernier virage.

Interrogé sur les performances de son poulain, le directeur de l'élite, Sami Achour, affiche un air satisfait : " Hafnaoui a repris les entraînements au mois de septembre. Je trouve que, pour sa première sortie de la saison, ses performances au Meeting de Pro TYR de Knoxville sont honnêtes vu qu'il n'a pas encore de vrais repères de compétition. Il a réalisé les minima requis de participation pour le Championnat du monde qui se tiendra au Japon au mois de juillet, ce qui est bien. Il a gagné ses courses. C'est bien aussi. Le Meeting du mois de mars en Floride qui se tiendra dans six semaines va nous donner plus d'indicateurs sur la suite de sa préparation en prévision du Mondial du Japon. Les chronos réalisés en pleine charge de travail restent plutôt rassurants, mais la concurrence sera rude aussi bien au Mondial du Japon qu'aux JO de Paris dans un an. Nous allons tout mettre en œuvre pour que Hafnaoui soit au top le jour "J.", promet Sami Achour qui tient à préciser : "Ayoub Hafnaoui a réussi des examens importants dans le cadre de son cursus universitaire, ce qui nous ravit au sein de la Fédération tunisienne de natation. A la FTN, nous tenons à ce que nos champions, et pas seulement Hafnaoui, soient des acteurs sociaux de valeur en réussissant leurs études universitaires parallèlement à la gestion de leurs carrières de sportifs d'élite".