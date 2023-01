Tunisie: High Tech et Innovation

BionTech : Essais cliniques du vaccin contre le cancer

A la suite du lancement des essais cliniques d'un vaccin contre le cancer, mis au point par la société BioNtech, dans l'objectif de traiter jusqu'à 10 mille patients d'ici 2030, les résultats de ces essais seront évalués à long terme. C'est ce qu'a indiqué le chirurgien cancérologue à l'Institut Salah Azaiez, Hatem Bouzaine, tout en ajoutant que la prévention, le diagnostic précoce et l'arrêt du tabac réduisent les risques des maladies cancéreuses. Selon Dr Bouzaine, cette expérience a démarré en décembre 2022 tout en rappelant que la société BioNtech avait déjà fabriqué un vaccin contre le Covid-19. Bouzaine a, aussi, souligné l'importance du diagnostic précoce, la prévention, l'exercice physique, l'alimentation saine et l'arrêt du tabac, affirmant que ces essais sont très importants pour le traitement des maladies cancéreuses.

Cachet électronique visible : 79 documents officiels sont protégés

Le ministère des Technologies de la communication vient de communiquer le bilan 2022 de ses avancées en termes de généralisation des cachets électroniques visibles. Durant l'année 2022, le département a œuvré à l'augmentation du nombre de documents administratifs protégés par le cachet électronique visible, connus sous l'appellation TN CEV 2D-Doc, et ce, en partenariat avec l'Agence nationale de certification électronique (Ance-TunTrust).

Un projet aux multiples objectifs dont la protection des documents officiels et les données qu'ils contiennent contre tout type de fraude et de falsification, l'abandon progressif de la signature légalisée et des cachets classiques, l'utilisation des documents originaux et l'abandon de la copie conforme et l'extraction des documents officiels via les portails dédiés et leur livraison via la Poste après une vérification sûre et sécurisée. Le ministère de tutelle a précisé que 79 documents officiels sont à présent protégés par un cachet électronique visible. Ces documents concernent 18 administrations. Il s'agit entre autres du Registre national des entreprises, du certificat d'attestation de compétence professionnelle, des diplômes universitaires ou encore du permis de travail pour les étrangers et le certificat de vaccination. Au total, 9,8 millions de copies portant le cachet électronique visible ont été délivrées en 2022 dont 8,6 millions entre certificats et passeports de vaccination à travers la plateforme Evax.tn, rapporte notre confrère THD.

HCA : La durabilité au cœur de la "maison connectée"

Lors du CES 2023, la Home Connectivity Alliance (HCA) a annoncé une étape importante avec l'introduction de la HCA Specification 1.0 pour l'interopérabilité Cloud-to-Cloud (C2C) dans les solutions de "maison connectée". Le lancement de cette nouvelle norme industrielle intervient juste un an après le lancement de l'organisation lors de l'événement CES de l'année dernière. La HCA est une organisation fondée par des fabricants de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), d'appareils ménagers et de téléviseurs. La HCA a été fondée dans le but de formuler des directives sûres axées sur l'interopérabilité des écosystèmes de la "maison connectée". En tant que cofondateur de l'alliance, Samsung Electronics reste constamment engagé dans l'innovation. Cela inclut la plateforme SmartThings, qui contribue à la mission de la HCA consistant à élaborer des normes et des directives industrielles favorisant l'interconnectivité. Le lancement de la HCA Specification 1.0 ouvre, donc, la voie à l'amélioration de l'efficacité énergétique tout au long de l'expérience de la "maison connectée" du consommateur grâce à des données holistiques. Les clients peuvent améliorer leur QI énergétique en identifiant les appareils et les dispositifs de leur maison qui consomment le plus d'énergie et en ajustant leur utilisation en conséquence. En outre, des innovations telles que l'AI Energy Mode de SmartThings permettent aux consommateurs de gérer automatiquement leur consommation et leurs coûts énergétiques à l'aide d'informations intelligentes et instantanées via une seule appli sur leur téléphone. La HCA Specification 1.0 permet aux marques connectées de proposer aux consommateurs des informations axées sur la durabilité et exploitables pour améliorer l'efficacité énergétique et réaliser de réelles économies.

Madar Innovation : Pour un écosystème entrepreneurial innovant et dynamique

Partant du constat que l'écosystème tunisien de l'innovation et des startup souffre d'une forte centralisation et d'un manque flagrant de collaboration entre les différents acteurs, malgré un fort potentiel de développement constaté depuis 2011, la nécessité de déployer des efforts de décentralisation s'est avérée impérieuse afin de garantir la dissémination des bénéfices des entreprises innovantes dans tout le pays.

En outre, l'accès aux financements, notamment à travers les investisseurs et les bailleurs de fonds, constitue également un obstacle principal à la croissance des startup et à la diffusion de l'innovation. C'est à la fois le cas pour les startup au stade d'amorçage, mais aussi à celles ayant atteint des stades plus avancés. Afin de remédier à ces insuffisances qui entravent ce nouvel élan qui anime l'écosystème entrepreneurial tunisien, Impact Partner et New Silk Roads ont lancé le projet Madar Innovation. Ce projet est financé par l'Union européenne (UE), il est soutenu par la Société financière internationale (IFC), et mis en œuvre par Expertise France, dans le cadre du programme EU4Innovation, Innov'i de l'Union européenne. Depuis sa création, le programme a offert 2 cycles d'accélération pour les entreprises qui cherchent l'accès au financement et celles qui cherchent l'accès au marché. Le programme d'accélération a été centré sur les besoins réels des entrepreneurs en fonction du niveau de maturité. Il a également été axé sur la pratique en minimisant la théorie. Outre l'accélération, le programme a soutenu 12 structures d'appui à l'entrepreneuriat dans les régions dans le but d'améliorer leurs offres et mieux soutenir leurs communautés. Ces structures sont situées à Djerba, Sousse, Le Kef, Sfax, Kairouan, Mahdia, Regueb et Jendouba.

Deux d'entre elles ont reçu un accompagnement plus étroit pour le lancement d'un programme sous la forme d'un Fast Track pour leurs communautés, entièrement financé par Madar Innovation. De plus, trois autres structures d'appui de la capitale, ayant déjà leurs programmes d'incubation ou d'accélération, ont également été appuyées dans leurs efforts de levée de fonds et de mesures d'impact. Ces derniers sont Minassa, Connect'innov et The Next Women Tunisie. Au final, 22 entreprises ont été accélérées. Ces dernières agissent dans divers secteurs à haut potentiel de développement et d'impact tels que l'éducation, l'économie circulaire, le green, la santé, et bien d'autres. Parmi ces entreprises, 60% sont fondées ou co-fondées par des femmes, 68% ont le label Start-up et 95% ont des produits ou services commercialisables.