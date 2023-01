Congo-Kinshasa: BUKAVU - La MONUSCO appuie l'identification des motards pour lutter contre l'insécurité

communiqué de presse

Dans le cadre de son appui aux institutions de la République, la MONUSCO a remis au ministre provincial en charge des Transports un kit informatique permettant d'organiser l'identification des motards qui opèrent dans les transports en commun dans la ville de Bukavu et ses environs.

Cette dotation fait suite à une série de sensibilisations que la MONUSCO organise depuis plus d'un an au bénéfice des motards pour obtenir leur implication dans la lutte contre l'insécurité dans leur milieu. Ces sensibilisations ont porté sur le système d'alerte précoce qui implique les communautés locales dans la lutte contre l'insécurité et la consolidation de la paix.

Désormais, chaque motard identifié sera porteur d'un badge sur lequel son identité est reprise.

Au cours de la cérémonie officielle de remise de ce matériel le 11 janvier, le ministre provincial des Transports, Alimasi Malumbi Mathieu, a remercié la MONUSCO pour cet accompagnement : " Nous apprécions votre assistance et votre appui dans la lutte contre l'insécurité en province ".

M. Alimasi a aussi et surtout exhorté les motocyclistes à répercuter la formation qui leur a été dispensée sur les mécanismes d'alerte et de protection des civils auprès de leurs proches au-delà de la ville de Bukavu.

Abondant dans le même sens que le ministre provincial des Transports, la cheffe de bureau de la MONUSCO Sud-Kivu, Cecilia Piazza, nourrit l'espoir que les outils mis à leur disposition aideront à mieux identifier les motards et surtout à résoudre les problèmes sécuritaires dans la zone.

Le président de la Synergie des Associations des Motocyclistes du Sud-Kivu, Cirhuza Boss, a déploré des infiltrations de criminels non identifiés dans leur regroupement : " Ça fait un temps que nous savons que notre profession est infiltrée par des étrangers, c'est-à-dire des malfrats qui se transforment en motards et qui insécurisent la population. Cette identification tombe au bon moment ", indique-t-il.

Cirhuza Boss a demandé à ses pairs de s'impliquer : " la sécurité, c'est l'affaire de tous ". Il a aussi souligné que la Synergie des Motocyclistes du Sud-Kivu est disposée à accompagner le gouvernement et la MONUSCO dans cette lutte.

Rappelons que depuis près d'un an, la MONUSCO, à travers sa section des Affaires civiles, a entamé une série de sensibilisations auprès des conducteurs de moto dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Pendant ces sensibilisations, la MONUSCO leur a expliqué comment ils peuvent contribuer à la consolidation de la paix et l'amélioration de la sécurité dans leur milieu. Ils ont été invités à intégrer le réseau des citoyens qui, au quotidien, communiquent des informations et alertent sur des attaques imminentes des groupes armés et autres forces négatives. Ces activités ont déjà permis de former un peu plus de 150 motocyclistes de la ville de Bukavu.

Ces séances de sensibilisation sont aussi un cadre d'échange et de partage entre cette frange de la population et les autorités, notamment les ministères des Transports, de l'Intérieur, la police et d'autres partenaires sur les problèmes quotidiens en ce qui concerne la sécurité à Bukavu et ses environs.