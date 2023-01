Madagascar/Algérie: Championnat africain des locaux 2022 /G3 / 1ère journée - Victoire de Madagascar sur le Ghana (2-1)

CONSTANTINE — Déclarations recueillies par l'APS à la fin de la rencontre de la sélection malgache des locaux de football devant son homologue du Ghana (2-1), qui s'est jouée dans la soirée de dimanche au stade Hamlaoui de Constantine pour le compte de la 1ere journée du premier tour du groupe 3 du championnat africain des joueurs locaux CHAN2022 qui se déroule en Algérie du 13 janvier au 4 février :

L'entraineur Romuald Félix Rakotondrabe (Madagascar): "Je suis très fier de mes joueurs et de ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui contre une sélection forte, nous avons su comment gérer le match sur le terrain, ce qui a permis de récolter trois points mérités, nous travaillerons pour arracher des résultats positifs lors des prochaines rencontres".

Le même coach a ajouté : "J'ai été aux côtés des joueurs, pour les soutenir, les encourager et les renforcer pour le permettre de défendre les couleurs de leur pays, en se solidarisant, ce qui a permis d'atteindre ce résultat qui nous motive pour intensifier les efforts lors des prochains matchs et passer au second tour, sachant que toutes les rencontres qui restent seront difficiles".

Il a également souligné : "Nous nous sommes concentrés sur les points forts de l'équipe, dès le début de la partie nous avons essayé d'absorber la force de l'adversaire, nous avons été meilleurs en première mi-temps, par rapport au second, surtout après avoir encaissé le but".

Au sujet du terrain, il a ajouté : "Le terrain est excellent et le public constantinois est formidable, il nous a beaucoup soutenu".

De son côté, l'homme du match Tokinantenaina Olivier Randriatsiferana a déclaré : "Je suis fier d'avoir été choisi homme du match et heureux du résultat, nous travaillerons pour continuer de gagner et aller au deuxième tour".

L'entraîneur du Ghana Walker Annor : "Je suis extrêmement déçu et c'est une défaite amère, je reconnais que nous n'avons pas fait notre travail comme il se doit, en changeant de climat et de lieu, nous avons effectué des changements en deuxième mi-temps durant laquelle nous étions meilleurs, mais sans atteindre le but fixé, nous avons fait des erreurs, surtout en première mi-temps", il a ajouté : "Je vais travailler dur pour situer les points faibles et les points forts, en regardant les vidéos demain matin lundi, après je prendrai les mesures adéquates pour arriver à une efficience du rendement durant les prochaines rencontres, je prévois des mesures radicales, vu que nous prétendons toujours au titre".