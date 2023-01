Congo-Kinshasa: Identification et enrôlement des électeurs - La population invitée à se se faire recenser

Après avoir obtenu le 15 janvier sa carte d'électeur dans le centre installé à l'école St Marc, dans la commune de Kisenso, le pasteur Ferdinand Kiese Mayemba appelle la population de la ville-province de Kinshasa à s'enrôler massivement afin d'avoir la possibilité de se choisir des dirigeants.

L'exhortation du pasteur Ferdinand Kiese Mayemba, membre du parti Biso peuple, a été motivée par le constat selon lequel peu de citoyens s'enrôelent dans le centre de l'école St Marc. " Je vous exhorte tous, vous qui avez l'âge de la majorité légale, à venir vous enrôler. Ceci est la seule voie qui nous permet d'être électeurs et de nous choisir nos propres dirigeants lors des élections prévues fin 2023 et un peu plus tard ", a -t-il souligné, s'adressant à la foule qui l'avait accompagné au centre d'enrôelement.

Il a ainsi demandé à chacun de ses partisans de relayer ce message dans leurs quartiers respectifs de la commune de Kisenso. " Inciter vos proches, vos amis et connaissances à s'enrôler afin que nous constituons une force et un grand nombre pour nous permettre d'imposer notre choix lors des élections attendues dans le pays, en commençant par la présidentielle et les législatives nationale et provinciale ainsi que pour les élections à la base ", a-t-il conseillé.

Ne jamais attendre une potentielle prolongation

Devant des rumeurs qui courent les rues de Kinshasa sur une potentielle prolongation du délai d'enrôlement, ce cadre de Biso peuple conseille à ses partisans et à toute la population de ne pas attendre ce délai supplémentaire parce qu'hypothétique. " N'attendez pas ce délai supplémentaire qui peut ou ne pas être ajouté par la direction de la Commission électorale nationale indépendante, étant donné que la centrale électorale a également son calendrier qui doit respecter le délai constitutionnel pour organiser les élections ainsi que toutes les étapes y relatives ", a-t-il dit. " Gagnons donc le temps et obtenons nos cartes d'électeur sans attendre, alors que nous sommes encore dans le délai imparti", a-t-il ajouté.

Le pasteur Ferdinand Kiese Mayemba est l'un des leaders d'opinion de la commune de Kisenso et ambitionne d'être candidat aux prochaines élections. Responsable d'une fondation qui porte son nom, il a, à son actif, plusieurs actions en faveur de la population de cette partie de la capitale et de son fief dont la lutte antiérosive, des opérations d'autonomisation de la femme et de la jeune fille, des actions pour l'accès de tous à des soins de santé, etc.