Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Un soulagement pour les sinistrés du Kouilou

Pour soulager les peines de plus de trois mille personnes victimes d'inondations et de tempêtes ayant endommagé leurs habitations, dans le département du Kouilou, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, leur a apporté des vivres et non vivres dont les kits de construction.

La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a parcouru six districts du département du Kouilou en cinq jours, du 11 au 15 janvier, de Diosso à Nzambi, en passant par Yanga, Hinda, Kakamoéka, Mvouti pour secourir les sinistrés. Des kits alimentaires, de construction pour réhabiliter les habitations et de dignité, particulièrement pour les femmes, des moustiquaires imprégnées pour se protéger du paludisme, ont été mis à disposition. L'assistance humanitaire a également concerné les élèves ayant perdu leurs fournitures scolaires.

" La difficulté d'un Congolais doit préoccuper tous les Congolais. Dans cet élan de solidarité nationale, personne ne doit être laissé au bord de la route ", a expliqué la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa qui a, par ailleurs, exhorté la population à la sauvegarde de l'environnement pour lutter efficacement contre les bouleversements climatiques qui sont à l'origine de ces catastrophes.

Dans le district de Hinda, l'assistance était sociale et non humanitaire. Les bénéficiaires, en effet, n'étaient pas des victimes d'inondations et autres catastrophes mais des personnes vivant avec handicap et celles du troisième âge. " Avec le poids de l'âge, nous n'avons pas la force de faire certaines activités qui peuvent nous permettre de nous prendre en charge. Cette assistance est un soulagement ", a indiqué Charlotte Malalou, une des bénéficiaires, qui jusque-là vivait des travaux champêtres.

Pour l'assistance humanitaire et sociale, les bénéficiaires ont salué les efforts du gouvernement qui, par devoir, a déployé les moyens pour les secourir en les aidant à se relever. Ils ont néanmoins formulé quelques doléances sur certaines préoccupations selon les spécificités de chaque localité. Les uns ont parlé des routes qui ne sont pas en bon état tandis que les autres ont évoqué la nécessité de faire tourner le chemin de fer à plein régime pour leur permettre d'écouler leurs produits, les autres encore ont fait état du manque de réseau téléphonique...

Il convient de rappeler qu'avant de mettre le cap sur la zone Sud du pays, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a fait le même travail pour assister la population en détresse dans les localités du centre et du Nord; les convois humanitaires fluvial et routier ayant été mis en route le 23 décembre dernier par le Premier ministre.

A dire vrai, le Congo n'est pas à sa première épreuve concernant les inondations qui touchent au même moment plusieurs localités. Le problème est récurrent à chaque saison de pluies, surtout dans les localités situées le long du fleuve Congo et ses affluents. En mettant en route les convois fluvial et routier, le Premier ministre disait que des réflexions sont menées et des solutions sont envisagées pour résoudre le problème de façon durable. En attendant l'aboutissement du plan de contingence visant, entre autres, à améliorer le cadre de vie, il est question de rendre l'assistance humanitaire permanente et régulière.