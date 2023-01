Congo-Brazzaville: Distinction - Averty Ndzoyi meilleur écrivain de l'année 2022

Auteur congolais résidant au Canada, Averty Ndzoyi vient de remporter le prestigieux prix du meilleur écrivain de l'année 2022 lors de la cérémonie des prix littéraires organisée par la maison d'édition Artiges à Dakar, au Sénégal. Ce prix récompense son ouvrage " Comment peut-on sortir de la pauvreté générationnelle ? ".

Publié l'année dernière, " Comment peut-on sortir de la pauvreté générationnelle ? " a été salué pour son analyse profonde des facteurs qui maintiennent les individus et les communautés dans la pauvreté en Afrique, ainsi que pour les solutions proposées pour s'en sortir. L'auteur, qui a lui-même grandi dans un village reculé de la République du Congo, sans accès à l'eau potable ni à l'électricité, partage les leçons qu'il a apprises tout au long de son parcours pour sortir de la pauvreté et devenir un leader dans son domaine. Il explore les obstacles psychologiques et comportementaux ainsi que les solutions pour les surmonter. " Comment peut-on sortir de la pauvreté générationnelle ? " est un ouvrage incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre cette pauvreté en Afrique et à trouver des moyens de l'éradiquer. Il est rempli d'histoires inspirantes, d'analyses sur les thèmes de la culture et des modèles sociaux, ainsi que de conseils pratiques pour sortir de la pauvreté. Ce livre est également riche en allégories et en analogies pour aider à comprendre les concepts complexes.

Le jury sénégalais qui a décerné le prix du meilleur écrivain de l'année 2022 à Averty Ndzoyi a salué la profondeur de sa réflexion, sa capacité à proposer des solutions concrètes et son style d'écriture fluide et accessible. " Nous sommes fiers de publier un livre aussi remarquable et de voir son auteur recevoir un prix prestigieux ", a déclaré le directeur des éditions Artiges, Chidid Alioune.

Le récipiendaire a remercié la maison d'édition et le peuple sénégalais pour leur accueil chaleureux de son livre, avant de déclarer : " Ce prix est un grand honneur pour moi et je suis fier de pouvoir contribuer à la lutte contre la pauvreté générationnelle en Afrique. "

Averty Ndzoyi a encouragé vivement les amoureux du livre à se procurer cet ouvrage et à découvrir les solutions qu'il propose pour sortir de la pauvreté générationnelle. Ce livre est disponible à la grande bibliothèque universitaire de Brazzaville et le sera très bientôt dans les librairies de la FNAC au Congo. Il est également disponible sur toutes les principales plateformes de vente en ligne.

Communicateur des entreprises formé à l'Institut des hautes études de management et Institut supérieur de technologie industrielles (IHEM-ISTI) en République du Congo, à la base, Averty Ndzoyi est fervent défenseur du leadership, formé à l'université de la Virginie, aux Etats-Unis. Il est aussi fondateur d'Espace Opoko, une organisation de la société civile congolaise qui soutient l'éducation de la population autochtone. Actuellement responsable de la communication de l'entreprise canadienne Qualité extérieure, Averty Ndzoyi est également Mandela Fellow 2015, sélectionné pour participer au programme "Yali" du président Obama pour les jeunes leaders africains. Il est membre de l'Institut Mandela pour les études de développement.