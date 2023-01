Tunisie: Ecole numérique | Un laboratoire d'informatique de pointe au lycée Ali-Belhaouane à Nabeul - Une initiative à généraliser

Même si le projet s'implantera au final dans l'ensemble des gouvernorats d'ici à quatre ans au plus tard, à raison de trois instituts numérisés par an, il faut espérer, dans une prochaine étape, une généralisation à toutes les villes du pays. Pour vulgariser et démocratiser l'accès au numérique.

Pour soutenir et concrétiser davantage le projet global de numérisation des écoles et des instituts secondaires publics en Tunisie, un événement éducatif s'est déroulé vendredi 13 janvier 2023 à l'Institut Ali-Belhaouane de Nabeul, à l'initiative de la Banque arabe de Tunisie (ATB), en partenariat de longue date avec le ministère de l'Education nationale. Une inauguration dans la joie et la ferveur des lycéens qui n'attendent que ce genre de considération pour améliorer leur niveau scolaire et la qualité des apprentissages. Le ministre de l'Education, Fathi Sellaouti, et le directeur général de l'ATB, Riadh Hajej, et des responsables régionaux se sont une nouvelle fois mis d'accord pour avancer dans la numérisation des espaces scolaires et salles de classe.

A l'étage, la salle est bien équipée. Des ordinateurs avec écrans plats et un système d'exploitation et des logiciels récents. Tout est au beau fixe sur ce plan, à condition de généraliser cet équipement à plus de salles et plus d'instituts. Toutefois, une enseignante de technologie, A. Feleh, a rappelé certaines défaillances qui subsistent dans l'établissement public. A savoir l'absence de stylos feutres et marqueurs pour les tableaux blancs, une lacune à combler le plus rapidement. Accompagnée d'une collègue qui rappelle que l'institut a été fraîchement retapé en 2019, grâce à un don et au financement de l'ATB, partenaire financier principal du ministère de tutelle, elle poursuit : " La salle informatisée est de qualité à la pointe de la technologie, mais elle s'est constituée au détriment des autres salles de classe qui restent en l'état, sans modification axée sur la technologie.

" De plus, le budget alloué à ce genre d'initiative n'est pas assez consistant, puisqu'il y a un effectif de plus d'un millier de collégiens et lycéens dans cet institut. On est encore loin du compte... Cette enseignante a même saisi l'occasion pour demander plus de tableaux interactifs, afin de ne pas se contenter d'un seul. Pour sa part, le ministre de l'Education, Fethi Sellaouti, a déclaré avec plein d'enthousiasme que " ce laboratoire permettra à nos élèves d'être en phase avec la numérisation et d'apprendre grâce aux nouvelles technologies, ce qui représente un avancement assez important. " Il envisage, d'ici à 2024, la connexion des établissements éducatifs à Internet. Il a affirmé qu'un plan sera mis en place avec un financement à hauteur de 50 millions de dinars qui vont permettre de moderniser 393 établissements éducatifs à travers la Tunisie.

Depuis 2018, la banque tunisienne partenaire a lancé, à ce jour à Nabeul, 11 laboratoires, dans les écoles et instituts tunisiens, et ce, dans le cadre de la convention avec le ministère de l'Education dans l'objectif de numériser les établissements d'enseignement.

Un laboratoire bien équipé

Le laboratoire a été doté d'équipements technologiques de pointe, dont des ordinateurs à écran intelligent et des imprimantes digitales. Mais aussi la fourniture de l'internet et l'organisation de sessions de formation au profit des professeurs, en vue de permettre aux élèves d'apprendre par l'intermédiaire des moyens technologiques les plus récents. Pour Mme Anissa Bouhejba, directrice de communication de la banque, ces ambitions démontrent un " engagement social et ce depuis l'accord signé avec le ministère de l'Education en 2017, engageant cette institution à doter chaque année les élèves de 3 établissements scolaires dans 3 gouvernorats de laboratoires informatiques complets ".

Ainsi à ce rythme, on ose espérer qu'un nouvel accord permettra de doubler les acquisitions et passer à 6 laboratoires par an au lieu de 3, même s'il n'est pas d'actualité. Elle a ajouté : " On a ciblé avec succès un 11e gouvernorat pour atteindre, grâce à nos efforts et à la coopération du ministère de l'Education et du personnel éducatif, les 24 gouvernorats " d'ici à 2027 fort probablement ... De son côté, le directeur général de l'ATB, Riadh Hajjej, a fait part de sa fierté " des réalisations accomplies depuis des années pour venir en aide aux jeunes générations ". Ajoutant que " cette initiative découle de la conviction de la banque à s'engager et à redoubler d'efforts et que cette réussite est le fruit d'un engagement quotidien de la part de toutes les parties responsables ".

La modernisation et l'amélioration des méthodes d'enseignement s'appuient plus que jamais sur la digitalisation et les technologies modernes.

Déploiement national progressif

Ce 11e laboratoire inauguré à Nabeul s'inscrit parmi une série de laboratoires créés dans plusieurs gouvernorats, dont le premier en 2018 à Majel Bel Abbes dans le gouvernorat de Kasserine puis à l'école de Bargou dans le gouvernorat de Siliana. En 2019, c'est au tour de lycées secondaires de trois gouvernorats du sud tunisien de disposer de laboratoires informatiques équipés d'ordinateurs et de matériel informatique de pointe, à savoir le lycée secondaire Tahar-Haddad à el Hamma (Gabès), le lycée Ibn-Mandhour ( Kébili) et le collège Mekki-Ben Azouz (Tozeur).

Deux salles ont été équipées dans les lycées retenus aux gouvernorats de Kairouan et Jendouba ainsi qu'un huitième laboratoire au collège Lahnaya (les Aqueducs) dans le gouvernorat de Zaghouan.

Les laboratoires créés ont permis la mise à disposition des équipements et de l'encadrement requis au profit des élèves des régions défavorisées pour qu'ils puissent s'insérer dans le monde de la technologie et bénéficier des équipements nécessaires pour assurer des conditions d'études confortables.

Créée en 1982, l'institution bancaire œuvre en permanence pour soutenir les jeunes Tunisiens dès leurs premiers pas et jusqu'à leur accomplissement professionnel, en les accompagnant lors des moments clés de leur carrière et en révélant leur potentiel pour avancer dans la vie. D'autres initiatives sont mises en œuvre telles que " Innovation Challenge ", un concours national lancé en 2006 privilégiant la créativité et les connaissances des jeunes entrepreneurs.

Cette banque place l'enseignement et l'éducation des jeunes générations au cœur de sa stratégie de responsabilité sociale. Elle témoigne de la confiance et surtout de l'optimisme qu'elle accorde aux élèves des différentes régions visitées. Enfin, la banque manifeste un engagement continu à accompagner les jeunes dans la préparation de leur vie professionnelle et à leur garantir le droit d'accéder au monde numérique et de profiter d'espaces confortables pour offrir les meilleures conditions à la jeunesse des régions intérieures.é