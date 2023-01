Algérie/Ethiopie: CHAN/Algérie-Ethiopie - "Ce match est un défi pour nous"

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe éthiopienne de football A' Wubetu Abate, a indiqué lundi à Alger que le match face à l'Algérie, mardi au stade Nelson Mandela de Baraki (20h00), représentait "un défi pour nous dans un stade plein à craquer", à l'occasion de la 2e journée (Gr.A) du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier-4 février).

"Ce match est un défi pour nous, nous allons affronter une bonne équipe algérienne dans un stade qui sera plein à craquer. Le plus important est de récupérer entre les deux matchs. Les Algériens ont joué avant nous, donc ils seront plus frais physiquement. Nous allons aborder ce match avec l'intention de gagner pour se relancer dans la course à la qualification au tour suivant. Nous sommes prêts à jouer face à l'Algérie avec une confiance totale", a affirmé Abate lors d'une conférence de presse tenue au stade de Baraki.

Absente lors des deux dernières éditions du CHAN, l'Ethiopie, dont la majorité des joueurs composent l'équipe A, s'est contentée d'un match nul face au Mozambique (0-0) pour ses débuts dans cette compétition. De son côté, l'Algérie a réussi son entame en dominant la Libye (1-0) en match d'ouverture.

Le sélectionneur éthiopien avait déjà affronté le pays hôte, le Cameroun, lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022).

"Nous serons devant le même scénario auquel on avait fait face au Cameroun à la dernière CAN, mais il s'agit de deux approches différentes. Nous sommes ici pour donner de l'expérience au joueur local, jouer une telle compétition dans un stade rempli est un grand privilège pour nous", a t-il dit.

Sur le plan de l'effectif, le coach éthiopien a annoncé le forfait pour blessure du milieu de terrain offensif Bunaro Wondimageon Hailu (Hawassa City).

"Il a eu une blessure face au Mozambique, mais aujourd'hui il va passer une IRM (imagerie à résonance magnétique, ndlr), il a un problème au genou, il sera forfait. On ignore la situation de son genou, il a souffert lors du premier match, mais les autres joueurs sont prêts physiquement pour cette rencontre".

De son côté, le milieu de terrain Mesud Mohammed (Adama Kenema), a estimé que les joueurs avaient récupéré sur le plan physique, dans l'objectif d'aborder ce match avec tous leurs moyens.

"Ce sera un rendez-vous différent de notre premier match. Nous avons bien récupéré pour aborder cette rencontre avec toutes nos forces ".

Et de conclure: "On s'est créé des occasions face au Mozambique, mais on a manqué de réussite. Nous devons être plus efficaces face à l'Algérie, nous avons bien appris du premier match".

La sélection éthiopienne effectue ce lundi soir sa dernière séance d'entraînement, sur le terrain annexe du stade Nelson Mandela à partir de 20h30.