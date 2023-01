Seychelles: Nature Seychelles a planté 4 000 coraux dans la réserve spéciale de l'île Cousin en 2022

En 2022, Nature Seychelles a planté 4 000 fragments de corail, cultivés dans 4 pépinières sous-marines dans l'aire marine protégée (AMP) de la réserve spéciale de l'île Cousin, selon l'ONG environnementale.

Pour arriver à ce stade, l'équipe de Nature Seychelles s'est concentrée sur la construction de pépinières flottantes à mi-eau en 2021, la collecte de fragments de corail et leur stockage dans les pépinières.

Au cours de cette année, près de 10 000 coraux ont été stockés dans les pépinières et l'équipe de Nature Seychelles n'a commencé à planter du corail qu'en 2022.

Un responsable scientifique et technique du projet Reef Rescuers, Roshni Yathiraj, a déclaré à la SNA qu'il s'agissait d'une réalisation incroyable, compte tenu du fait que la restauration des récifs coralliens est une activité longue et difficile.

"Il faut à notre équipe d'innombrables heures d'efforts physiques et mentaux pour collecter des fragments de corail sur les sites donneurs, construire des pépinières sur lesquelles ces fragments sont cultivés, entretenir et s'assurer que ces fragments obtiennent les meilleures conditions pour se développer", a déclaré Mme. Yathiraj.

Elle a ajouté que les conditions océaniques ne sont pas toujours idéales avec de forts courants, une faible visibilité, de hautes vagues, des surtensions et une fréquence et une intensité croissantes des tempêtes, ajoutant plus de défis au travail.

"Les activités de collecte, de stockage et de repiquage se déroulent sur un cycle continu tout au long de l'année. Tant que les conditions météorologiques et océaniques le permettent, l'équipe travaille dans l'eau. Actuellement, l'équipe Reef Rescuers est composée de 4 personnes, aidés par des plongeurs scientifiques bénévoles ", a déclaré Mme. Yathiraj.

Un sauveteur de récif plantant un fragment de corail (Nature Seychelles) Photo License: All Rights Reserved

L'équipe se concentre sur l'élevage de coraux ramifiés à croissance rapide de trois genres et a commencé à stocker des coraux depuis avril 2021.

Pour assurer une croissance saine, les coraux devaient être exempts d'algues et de parasites et surveillés pour détecter les maladies.

L'équipe devait également s'assurer que des défaillances structurelles dans la pépinière ne se produisaient pas.

Une fois qu'ils ont atteint une taille optimale, les coraux sont replantés dans des zones dégradées au sein de l'AMP de la réserve spéciale de l'île de Cousin.

Le travail fait partie du projet Reef Rescuers.

L'organisation de conservation à but non lucratif restaure le récif dégradé de l'île Cousin depuis plus d'une décennie. À ce jour, plus de 30 000 coraux ont été repiqués.

Financée par le Fonds d'adaptation par l'intermédiaire du PNUD et du gouvernement des Seychelles, la troisième phase du projet comprend la mise en place d'une pépinière terrestre qui devrait se concrétiser cette année.

La pépinière terrestre devrait générer plus de fragments de corail à un rythme plus rapide que les pépinières sous-marines.

Parlant de la résilience de la restauration des récifs coralliens face au changement climatique, Mme. Yathiraj a partagé que la restauration est une science en constante évolution et que de nouvelles innovations et découvertes sont faites dans le monde entier pour aider à améliorer les taux de survie des coraux et les coraux qui ont naturellement évolué pour être résistant au stress est une solution qui est utilisé.

"L'autre façon consiste à utiliser des colonies de coraux génétiquement améliorés qui sont élevés pour être plus résistants aux conditions climatiques changeantes. Cependant, tout cela n'est qu'une solution de fortune à long terme tant que le réchauffement et le changement climatique se poursuivront à ce stade. La hausse des températures et les événements de réchauffement des océans continueront d'avoir un impact sur nos récifs restaurés de la même manière qu'ils affectent nos récifs naturels ", a déclaré Mme. Yathiraj.

"La solution est de faire tout ce que nous pouvons en tant que communauté mondiale collective pour changer nos habitudes afin d'arrêter un changement climatique aussi rapide. Tout le monde a le pouvoir de contribuer à cette solution. Des choses simples comme choisir un mode de vie plus durable, comme ne pas utiliser de plastique à usage unique, en choisissant des modes de transport respectueux de l'environnement, en réduisant la pollution et les rejets d'effluents ", a-t-elle déclaré.