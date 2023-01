Ile Maurice: Miss Universe - Alexandrine Belle-Etoile, miss des cœurs

Elle n'a pas été couronnée, mais elle a gagné les cœurs. Alexandrine Belle-Etoile a été plébiscitée par plusieurs sites et pages spécialisées dans les concours de beauté.

Ainsi, Pawee Ventura, responsable de Missology, la plateforme la plus importante des analyses des concours de beauté, a écrit que la Mauricienne "delivered one of the most hypnotic evening gown walks and an impeccable swimsuit performane during the prelims". Pour rappel, la cape qu'Alexandrine avait portée lors du passage en maillot de bain a été peinte par ses soins.

Par ailleurs, le compte Instagram de la miss a été hacké à la veille de la finale, ce qui a été un handicap majeur pour le concours car elle n'a pas pu partager ses dernières préparations.

La 71e édition de Miss Universe a pris les observateurs de court, car les favoris, à savoir la Thaïlande, les Philippines et l'Indonésie, n'ont pas été sélectionnés dans le Top 16. C'est Miss USA, R'Bonney Gabriel, qui a été couronnée Miss Universe.