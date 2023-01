Congo-Kinshasa: Delly Sesanga - " La situation du pays va très mal "

Delly Sesanga, président national du parti politique ENVOL, a fait remarquer ce lundi 16 janvier à Kindu (Maniema), lors de son meeting tenu à la tribune centrale, que le pays va très mal. Il est dans la province du Maniema pour lancer sa campagne dénommée" la refondation du Congo".

" Je viens avec un message d'espoir parce que la situation du pays va très mal et nous avons lancé une campagne à l'échelle du pays sur le thème de la refondation nationale pour redresser notre pays. Au cours de cette année électorale, il faudra un projet qui fédère les Congolais sur les aspects de la sécurité nationale et l'indépendance nationale, sur l'emploi des jeunes et la croissance économique, l'intégration physique de notre territoire ", a expliqué Delly Sesanga.

Il lutte aussi, affirme-t-il, pour une nouvelle manière de production et de distribution des richesses et la consolidation de l'unité nationale qui est menacée par " un communautarisme nourri par un pouvoir qui a perdu le sens de l'histoire de ce pays ".

" Nous voulons restaurer l'Etat comme étant l'élément central de notre vie politique et sociale parce l'Etat c'est l'instrument de notre liberté. Nous lançons un appel à toutes les forces qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées. Il y en a beaucoup et tous ceux qui veulent bouger les lignes aujourd'hui ont intérêt à être avec nous et donc c'est une démarche de rassemblement ", a expliqué M. Sesanga.