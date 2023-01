Congo-Kinshasa: "L'attaque de l'église pentecôtiste de Kasindi est une mesure de rétorsion pour les pertes infligées aux djihadistes", déclare l'armée

Kinshasa — Il s'agit de représailles pour les pertes infligées par l'armée aux djihadistes. C'est l'avis des forces armées congolaises pour l'attaque d'hier, dimanche 15 janvier, qui a frappé le lieu de culte de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) à Kasindi, dans le Territoire de Beni, au Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec l'Ouganda. Dans l'explosion d'un engin explosif improvisé, 10 personnes sont mortes et 39 ont été blessées.

"Nous avons arrêté un individu de nationalité kényane impliqué dans cette attaque", a déclaré le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des FARDC (Forces armées de la République démocratique du Congo). "Il s'agit d'une attaque perpétrée par les terroristes de l'ADF/MTM qui ont subi de lourdes pertes infligées par les FARDC lors de plusieurs batailles", a-t-il ajouté. "Avant la fin de l'année, souligne le porte-parole militaire, l'armée régulière avait lancé un appel à la population pour qu'elle prenne garde à l'éventualité d'attaques, car nous disposons d'informations fiables selon lesquelles, face aux pertes subies, les terroristes s'apprêtaient à s'attaquer à des implantations civiles". Nous avons pris des mesures de sécurité pour protéger les civils. Malheureusement, les terroristes ont réussi à poser un engin explosif improvisé dans l'église de Kasindi".

"La population doit prendre conscience que nous sommes confrontés à une menace terroriste mais nous lui demandons de rester calme et de faire confiance à l'armée", a-t-il conclu.

Le capitaine a utilisé la désignation ADF/MTM (Allied Democratic Forces, leur acronyme original rejoint ensuite par Madina at Tauheed Wau Mujahedeen, -MTM) pour désigner le groupe terroriste qui est également connu sous le nom de Province d'Afrique centrale de l'État islamique (ISCAP).

Et c'est au nom de l'ISCAP que la revendication de l'attaque est arrivée. "Les combattants de l'État islamique ont réussi à poser et faire exploser une bombe à l'intérieur d'une église chrétienne dans la ville de Kasindi", a déclaré l'organisation terroriste dans un communiqué publié sur sa chaîne Telegram, soulignant que cette attaque est "une preuve supplémentaire des échecs des récentes campagnes militaires des forces du Congo et de leurs alliés pour assurer la sécurité des chrétiens".

Fin 2022, des soldats congolais et ougandais avaient mené des opérations conjointes contre les djihadistes de l'ADF/MTM dans les villages de Beu et de Boga en amont dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, permettant la libération de plusieurs otages..