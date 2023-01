Madagascar: Gouvernement - Remaniement en stand by

Les ministres touchent du... bois pour ne pas être emportés par le vent de remaniement attendu après le lancement officiel de la campagne de reboisement 2023 prévu à Seranandavitra, commune rurale d'Ilaka Est, district de Vatomandry.

Année électorale

Cela fait 10 mois, presque jour pour jour, que le quatrième gouvernement dirigé par Christian Ntsay est en place. Un record de longévité si l'on peut dire, par rapport au précédent cabinet qui a été remanié au bout de 7 mois et 1 jour exactement, à l'issue d'une série d'évaluations qui s'était soldée par la reconduction de 10 ministres et la nomination de 22 nouvelles recrues. L'heure du mercato d'été est venue à leur tour pour les 32 membres du gouvernement qui ne trouveront pas tous de clubs repreneurs au niveau de l'Association Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires (ASIEF) qui exclut les ECD et les joueurs licenciés. C'est le cas des ministres limogés pour n'avoir pas rempli le contrat-programme. Qui plus est, " en cette année électorale durant laquelle il faudra faire très attention ", a rappelé le chef de l'Etat au personnel de la Présidence et aux membres du gouvernement, à l'occasion de la récente présentation de vœux au couple présidentiel.

" Mpamadika palitao "

Le locataire d'Iavoloha devait même ajouter que " certains pourraient se laisser séduire par le chant des sirènes et rejoindre le camp de l'adversaire ". Des propos qui s'adressent notamment aux futurs membres déchus et déçus du gouvernement qui seraient tentés de retourner leur veste. Pour le moment, les ministres caméléon ou " mpamadika palitao " pourront garder leur T-shirts orange car " il n'est pas encore question de remaniement jusqu'ici ", précise-t-on en haut lieu. En d'autres termes, le remaniement est en stand by. En attendant le moment voulu ou propice pour y procéder. Selon toute vraisemblance, cela ne se fera pas avant le lancement officiel de la campagne de reboisement 2023 prévu initialement après-demain avant d'être reporté pour le 28 janvier. A cause des conditions météorologiques, en général, et des activités cycloniques, en particulier. Mais le cyclone du remaniement pointe également à l'horizon, même si on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va toucher terre et emporter sur son passage, certains ministres qui risquent alors de faire une ... dépression.

Climat d'attentisme

En tout état de cause, le remaniement du gouvernement ne peut pas attendre trop longtemps puisque l'échéance électorale approche lentement et sûrement. Moins le changement de ministres intervient rapidement, plus le climat d'attentisme dans les différents départements ministériels va aller crescendo, impactant le fonctionnement régulier des services publics. Souvent victimes collatérales des limogeages ou nominations (c'est selon) de membres du gouvernement, les DG et autres directeurs sont dans l'expectative. Sentant le vent tourner en cette saison cyclonique, certains responsables profitent même du peu de temps qui leur reste pour le capitaliser. Tout en n'excluant pas l'éventualité de rallier le camp d'en face, comme le subodore le TGV qui a vu passer beaucoup de " mpijapy train " entre 2009 et 2018. " Cela m'a permis de connaître certaines mentalités et pratiques ", avait-il fait remarquer, au début de son mandat. Un constat qui reste valable à l'orée d'un second quinquennat.