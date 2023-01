Afrique: Comment les kits de démarrage d'entreprise changent des vies au Mozambique

En accédant à des opportunités économiques et en apprenant à gérer de petites entreprises, les femmes se créent des moyens de subsistance et surmontent leur dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire

Teresa Gala, 44 ans, est mère de cinq enfants et mariée depuis 30 ans. Aujourd'hui, elle est membre active de l'Association des femmes de Tambara (ASMTA) dans la province de Manica et dirige sa propre entreprise. Mais il n'en a pas toujours été ainsi.

Mme Gala s'est mariée à 14 ans et a abandonné l'école à cause de sa nouvelle situation. À cette époque, il n'y avait presque pas de débat sur le mariage des enfants dans le pays. Pendant plus de trois décennies, ses journées ont été remplies de tâches ménagères et de soins aux enfants. Pendant la saison agricole, Mme Gala complétait son quotidien en travaillant sur la ferme familiale. Cependant, ses pensées sont toujours restées concentrées sur le fait d'avoir sa propre entreprise, une qui lui donnerait une indépendance financière.

Au Mozambique, plus de 20 % des filles âgées de 13 à 17 ans ont été mariées ou vivent avec quelqu'un comme si elles étaient mariées (INVIC 2019). Depuis 2019, l'Initiative Spotlight soutient l'approbation et la mise en œuvre de six lois qui protègent les femmes et les filles contre la violence sexiste et les pratiques néfastes, telles que les unions précoces.

"Comme je n'étudiais pas et n'avais pas de moyens de subsistance, pendant longtemps, pour tout ce dont j'avais besoin, je devais toujours demander de l'argent à mon mari. Et étant consciente qu'il ne gagnait pas beaucoup, parfois je demandais presque rien, mais j'ai quand même entendu " non " plusieurs fois. C'était très humiliant ", raconte Mme Gala.

En 2021, tout a changé. Mme Gala a rejoint l'ASMTA par le biais de la Gender Links Association, l'une des organisations de la société civile partenaires de Spotlight Initiative qui développe des activités génératrices de revenus pour l'autonomisation économique des femmes.

Ces associations et groupes de femmes créent des réseaux de soutien où les femmes peuvent apprendre et grandir ensemble sur le plan économique, et créent des relations de confiance et des espaces sûrs pour résoudre les problèmes liés à la violence sexiste et aux droits des femmes. Au Mozambique, au cours de l'année écoulée, l'initiative Spotlight a soutenu plus de 9 000 femmes en encourageant la création d'associations de femmes, en facilitant la formation à la gestion financière et à l'épargne et en fournissant des kits de démarrage d'entreprise. Mme Gala était l'une d'entre elles.

Soutenir la génération de revenus par la formation professionnelle et la fourniture d'équipements

Lors de la formation à laquelle elle a assisté, Mme Gala a eu accès à un "kit d'entreprise" qui comprenait les fonds initiaux pour démarrer une entreprise vendant des yaourts à base de malambe (fruit du baobab) et de Maheu (une boisson de maïs fermentée). Avec une approche stratégique, et pour rentabiliser son activité, elle investit les premiers bénéfices dans l'achat d'un congélateur. Dans le quartier de Tambara, où vit Mme Gala, les températures dépassent facilement les 40°C, et avec son congélateur, elle a commencé à congeler les yaourts Maheu et Malembe, les transformant en un nouveau produit : la crème glacée. Le nombre de clients a considérablement augmenté.

En accédant aux opportunités économiques et en apprenant à gérer de petites entreprises, les femmes construisent des moyens de subsistance qui soutiennent leur rétablissement à long terme de la violence, surmontant souvent la dépendance financière vis-à-vis de leurs partenaires. Dans de nombreux cas, cela les libère du risque de violence associé à la vulnérabilité économique et à l'inégalité entre les sexes.

"Aujourd'hui, je me sens autonome. Je n'ai plus à attendre que mon mari subvienne à mes besoins financiers", partage Mme Gala. Les affaires marchent bien et Mme Gala a déjà acheté un téléphone portable. Le téléphone a non seulement facilité la communication avec les clients et les contacts sociaux, mais l'a également aidée à accéder à la banque financière en rejoignant le système financier mobile national. Avec les revenus de sa micro-entreprise, elle contribue désormais aux dépenses du ménage et paie les frais universitaires d'une de ses filles qui étudie en médecine. L'autonomisation économique des femmes contribue à assurer l'accès des filles à l'école et augmente la probabilité qu'elles terminent leur cycle d'études. "Mon entreprise me fait me sentir plus respectée à la maison. Aujourd'hui, je suis une femme stable financièrement, avec des économies, qui contribue aux dépenses du ménage et à l'éducation de mes enfants", déclare Mme Gala. L'autonomisation économique des femmes est essentielle pour parvenir à l'égalité des sexes et surmonter les obstacles structurels qui limitent les opportunités socioéconomiques des femmes. Autonome et financièrement indépendante, Mme Gala se sent heureuse et entretient une relation équilibrée avec son mari, ce qui a amélioré le bien-être de toute sa famille.

L'Initiative Spotlight est une initiative mondiale des Nations Unies qui a reçu le généreux soutien de l'Union européenne. Son objectif est d'éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Au Mozambique, l'initiative Spotlight est dirigée par le ministère du Genre, de l'Enfance et de l'Action sociale (MGCAS) en partenariat avec les Nations Unies et les organisations de la société civile (OSC). Pour en savoir plus sur le travail de l'équipe des Nations Unies au Mozambique, visitez : mozambique.un.org.