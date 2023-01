Afrique de l'Est: Tensions avec le Rwanda - Le président Félix Tshisekedi limoge son conseiller privé

Le président Félix Tshisekedi a fait le ménage dans son entourage. Le changement le plus marquant concerne le départ de Fortunat Biselele, l'influent conseiller privé du président de la République.

Félix Tshisekedi a réduit l'effectif de son cabinet, écarté quelques caciques et confirmé certains piliers du régime jugés loyaux, fiables et efficaces. Parmi les limogés, Fortunat Biselele fait les frais des relations tendues entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était quasiment l'homme à tout faire de l'axe Kigali-Kinshasa.

Cheville ouvrière du rapprochement économique et sécuritaire entre les deux capitales, son influence a décliné au fur et à mesure que le M23 avançait sur plusieurs fronts au Nord-Kivu, relativisant ainsi l'efficacité de sa diplomatie secrète. Certains dans l'entourage de Félix Tshisekedi commençaient même à le soupçonner de jouer " le jeu de l'ennemi ". Il n'était même plus associé aux dernières rencontres, ajoutent les mêmes sources.

Longuement entendu par l'ANR

Avant sa mise à l'écart, Fortunat Biselele a été longuement entendu par l'Agence nationale de renseignements (ANR) et sa résidence a été perquisitionnée, selon les sources sécuritaires. Il est remplacé par Kahumbu Mandungu Bula, jusque-là coordonnateur exécutif du Bureau de coordination de suivi et de contrôle du projet de construction du port en eaux profondes de Banana.

Parallèlement au départ de Fortunat Biselele, Serge Tshibangu a quant à lui conforté sa place dans le dispositif sécuritaire, stratégique de Félix Tshisekedi. Serge Tshibangu a été confirmé à la tête du suivi des principaux processus de paix et est nommé Haut Représentant pour le suivi de la feuille de route de Luanda et du processus de Nairobi. De ce fait, il va devoir en même temps gérer les rapports sensibles avec le M23, via les émissaires de Kigali, et piloter également le dialogue avec d'autres groupes armés.