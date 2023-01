Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Janvier 2023

Mali : Lutte contre le terrorisme- L’armée perd des soldats dans une attaque

Une attaque terroriste a visé dimanche 15 janvier une mission de sécurisation de l'armée sur Kwala-Mourdiah, dans la région de Koulikoro au centre du pays. Selon des sources sécuritaires, quatre soldats maliens et un civil, un charretier de passage dans la zone au moment de l'attaque, y ont perdu la vie. Selon l'état-major des armées « des unités terrestres et l'aviation ont été vite engagées dans la zone pour des ratissages et des interventions aériennes dont le bilan fait état de 2 véhicules traités et 15 morts côté terroristes ». Pour le moment, l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Même si les yeux sont tournés sur le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (Gsim) allié à Al-Qaïda. (Source : Apa)

Burkina Faso : Rapt d'une cinquantaine de femmes- Le Burkina Faso sous le choc..

Les recherches sont toujours en cours pour retrouver une cinquantaine de femmes enlevées jeudi et vendredi dans deux localités au nord et à l'ouest de la commune d'Arbinda, située dans le nord du pays, par des djihadistes présumés. « Dès leur disparition signalée, des recherches ont été entreprises en vue de retrouver l'ensemble de ces victimes innocentes, saines et sauves », a précisé le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, le gouverneur de la région du Sahel, dans un communiqué. « Tous les moyens sont mis en ?uvre, sur le plan terrestre et aérien, pour retrouver ces femmes », a indiqué à l'Afp une source sécuritaire, assurant que « des aéronefs survolent la zone pour détecter tout mouvement suspect »

« C'est le premier enlèvement massif depuis le début de la crise sécuritaire et il faudra bien gérer cette situation pour éviter tout drame ou une récidive », a déclaré pour sa part un officier supérieur, proche de l'état-major.

Côte d’Ivoire : Activités des partis politiques- Bédié nomme 4 nouveaux vice-présidents

Ces nominations ont lieu dans un contexte de départs massifs de cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci, opposition) vers le RHDP, le parti au pouvoir. Ces quatre nouveaux vice-présidents sont M. Ohi Diomandé, M. Ali Bakayoko, M. Eric Philippe Silué Bagnana et Mme Makani Fatim Bakayoko, nommés ce vendredi 13 janvier 2023 par le président du Pdci, l'ancien chef d'Etat Henri Konan Bédié. Plusieurs hauts responsables de la formation politique ont quitté le parti pour rejoindre le Rhdp, ex-allié du Pdci (Source : presse locale)

Guinée : Manque d’électricité en Guinée- La ville de Labé fortement touchée

La Guinée n’a pas encore fini avec le manque d’électricité. Cette réalité parle d’elle- même dans plusieurs de ses villes. Le centre urbain de Labé s’avère un exemple frappant. Sur place, le courant est très rare. Les quartiers en bénéficient à tour de rôle.L’un des quartiers de Labé les plus touchés par ce manque d’électricité est Maleya. Comme plusieurs autres de la ville, il est éclairé à tour de rôle. Ce qui signifie qu’il a un jour de courant dans l’intervalle de 18h à minuit voire 7h et un autre entre minuit et 7h. (Source : Aminata)

Sénégal : Transports terrestres- Les transporteurs entrent en grève ce mardi

Une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de mardi pour protester contre les mesures prises par les autorités face à la multiplication des accidents de la route. Encore un nouvel accident de la route a endeuillé ce lundi le Sénégal et ouvert le débat sur l'épineuse question de la sécurité routière. Les Dakarois sont inquiets, et pointent du doigt plusieurs causes entre autres la vétusté des véhicules et des routes, la corruption des agents censés faire respecter les lois ou ceux en charge des permis de conduire. Dans la foulée, une partie des syndicats de transport a annoncé une grève illimitée à partir de ce mardi pour protester contre les mesures prises par les autorités devant la multiplication des accidents de la route.

Congo -Brazza : Climat- Des Ong vont accompagner le gouvernement

Des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de l’environnement sont réuni à Brazzaville, du 14 au 17 janvier, en vue d’arrêter une stratégie pour accompagner le gouvernement à faire aboutir la proposition du chef de l’Etat faite à la Cop 27 sur l’instauration d’une décennie mondiale de l’afforestation. Trois groupes ont été mis en place pour cerner la problématique. « Cette réunion est très importante, parce que nous, organisations non gouvernementales, avons compris que le président de la République tient aux questions d’adaptation et d’atténuation au changement climatique. (Source : journal de Brazza)

Tchad : Gestion communale- Bartchiret Fatimé Zara, le nouveau maire de N’Djamena

A l'issue d'une session extraordinaire, tenue cet après-midi, les Conseillers municipaux ont désigné, à l'unanimité Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, Maire de la commune de la ville de N’Djaména. Ce changement est intervenu après le retrait, par les Conseillers municipaux, de leur confiance à l'exécutif sortant. Mme Bartchiret a pour Premier Adjoint, Monsieur Mamgaly Babguel, qui fait son entrée pour la première fois dans l'exécutif municipal. Monsieur Brahim Abdou Mahamat Choua et Mme Djimasra Madjibeye Joëlle, respectivement deuxième et troisième Adjoint au Maire, ont maintenu leur poste. La cérémonie de passation a eu lieu aussitôt, après la session, déroulée à huis clos.( Source : journal du Tchad)

Centrafrique : La cour spéciale – Toujours dans les starting-blocks

Le mandat de la Cour pénale spéciale (Cps) a été renouvelé pour cinq ans par l’Assemblée nationale de Centrafrique, le 28 décembre, malgré ses maigres résultats. Depuis sa création en 2015, ce tribunal hybride soutenu par l’Onu a mené un seul procès. Quelles leçons tirer de ce premier jugement, alors que plusieurs arrestations ont eu lieu récemment et que de nouveaux dossiers d’instruction seraient sur le point d’être bouclés ? « Lutter contre l’impunité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous voulons par cette cour remplacer les kalachnikovs, les roquettes et les obus par des articles du Traité de Rome pour que ce soit ces articles-là qui soient désormais nos obus, nos roquettes contre les gens qui ont fait du mal au peuple. Si l’on a des gens qui vont nous produire une décision trois ou quatre ans après, qui n’aura plus de relation avec les faits qui ont été commis et qui n’aura pas l’impression de soulager les victimes, ça ne vaut pas la peine. » (Source : abangui.com)

Rdc : Congo-sécurité présidentielle - 144 agents promus

La cérémonie de port d’insigne de grade des agents des unités opérationnelles de la présidence de la République s’est déroulée le 14 janvier, à Kintélé. Ce sont quelques 144 agents des unités opérationnelles de la présidence de la République qui ont été promus. La cérémonie de port d’insigne s’est déroulée le samedi 14 janvier 2023, à Kintélé. Il s’agit des officiers supérieurs, des officiers subalternes et des sous-officiers, notamment huit colonels, neuf lieutenants colonels, huit commandants, huit capitaines, dix-sept lieutenants, vingt-trois adjudants chef, vingt-neuf adjudants et quarante-deux sergents chef. La cérémonie a réuni plusieurs agents des Forces armées congolaises, sous la supervision du conseiller spécial du président de la République, le directeur général de la sécurité présidentielle, le général Serge Oboa. En présence de leurs parents, les nouveaux promus ont dignement porté les insignes de leurs nouveaux gradesb (Source : Journal de Brazza)

Maroc : Couverture sociale - Le Royaume a besoin de 32.000 médecins et 65.000 infirmiers

Le Maroc entreprend en ce moment de grands chantiers sociaux. Il y a bien évidemment le chantier royal de la couverture médicale et sociale, ainsi que le chantier de la réforme du système de santé. Pour ce faire, plusieurs points doivent être résolus pour pouvoir réussir ces opérations. Dans une interview exclusive à Hespress, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a considéré qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre le chantier de la protection sociale sans qu’il y ait une structure hospitalière qualifiée, avant de préciser que des réformes majeures sont nécessaires vu que le système de santé au Maroc est « saturé », ce qui signifie qu’on ne peut plus en espérer plus.

Une sélection de Bamba Moussa