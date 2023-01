Congo-Brazzaville: Vie associative - Hadja Bopaka Décorads élue présidente de la plateforme "L'œil du peuple"

La nouvelle présidente de "L'œil du peuple", Hadja Bopaka Décorads, a été désignée le 13 janvier à Brazzaville par les membres de la coordination nationale. Celle-ci entend poursuivre les œuvres entamées par le fondateur de la plateforme, feu El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka.

En tant qu'association de la société civile, L'œil du peuple œuvre dans le social, à travers des actions tendant au développement et à l'amélioration du bien-être de la population. Cette association regroupe en son sein plus de deux cents Organisations non gouvernementales(ONG) et associations actives réparties dans l'ensemble du pays.

La nouvelle présidente, Hadja Bopaka Décorads, s'est engagée à redynamiser les activités de la plateforme, en s'appuyant sur son vaste réseau et le collège des présidents des ONG et associations. Elle a promis d'œuvrer en faveur du bien-être social, de l'éducation pour tous, de l'insertion socio-professionnelle des personnes défavorisées.

Hadja Bopaka Décorads est à la tête d'un bureau exécutif de onze membres, assistée par trois vice-présidents, un secrétaire général et six autres membres. Cette équipe a la mission de préparer la prochaine assemblée générale de la plateforme regroupant les délégués des ONG et associations affiliées.

Plus d'un an après la disparition de son fondateur, L'œil du peuple veut donc se donner un nouveau souffle.