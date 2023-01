Congo-Brazzaville: Mécanisation de l'agriculture - Les coopératives de Brazzaville édifiées sur l'usage des produits STIHL

Plusieurs acteurs du système agricole congolais, notamment les membres des coopératives agricoles, les agents du ministère de l'Agriculture, des entrepreneurs et autres participent, du 16 au 17 janvier à Brazzaville, à un atelier sur la mécanisation de leurs activités.

Organisé par la société TPI, l'atelier permet aux participants d'acquérir des nouvelles techniques liées à la pratique de l'agriculture mécanisée à travers l'usage des outils de dernière génération. Il est question d'expliquer l'apport de la marque STIHL dans la production agricole.

Le but de la formation est d'aider les adeptes des métiers de la terre à intensifier leurs activités en pratiquant, désormais, une agriculture à grande échelle tout en espérant un retour positif. Selon le directeur général de TPI, Stéphane Hillairet, ce genre d'initiative permet aux acteurs agricoles de booster leur production et de travailler de façon rapide et sécurisée.

Pour sa part, le directeur régional de TPI Brazzaville, Alain Jean Charles Roux, a indiqué que cette société fait partie des acteurs majeurs de l'économie congolaise depuis 1994.

Plusieurs ateliers interactifs

Durant ces deux jours d'échange et de partage de connaissances axés en grande partie sur la pratique, les participants vont, en effet, recevoir des informations sur les ateliers comme le phytosanitaire, le travail sol, le bois ou l'eau.

La partie pratique va porter sur l'utilisation des machines comme des débroussailleuses, tronçonneuses 230, pulvérisateurs, perches élagueuses, atomiseurs, récolteuses à palmier, motopompes et autres.

" Ce moment de formation est très crucial et cela nous a beaucoup manqué. Nous utilisons des matériaux dont nous n'arrivons parfois pas à interpréter certains caprices sur le terrain ", a-t-on dit.

A en croire Franklin Ngouala, machiniste au ministère de l'Agriculture, ce genre d'initiative doit revenir de façon régulière afin de permettre aux acteurs du secteur agricole d'améliorer leurs connaissances et de répondre aux besoins du marché au travers de leurs activités.

Les acteurs majeurs de l'agriculture au Congo découvrent les contours des équipements agricoles, en commençant par la sécurité jusqu'à l'entretien en passant par l'utilisation.

Les formateurs, issus du centre de formation STIHL d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, usent de la pédagogie participative afin de développer les thèmes retenus pour la circonstance.

STIHL est une marque allemande spécialisée dans l'entretien des espaces verts et l'agriculture. Elle met sur le marché des machines et autres engins qui facilitent le travail des utilisateurs.

Pour faciliter l'exécution et le déroulement de cette session de formation, cet atelier se déroule au sein du centre de formation Edden. Un espace dédié à la vulgarisation et la production des produits agricoles, de l'élevage et de la pisciculture.

Après Brazzaville, les formateurs de STIHL ainsi que les cadres de TPI iront effectuer la même opération à Pointe-Noire.