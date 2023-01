Congo-Brazzaville: Délinquance juvénile - Une stratégie nationale d'éradication du phénomène à l'étude

Le Haut-commissaire à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, a remis officiellement le 13 janvier les documents d'élaboration de la stratégie nationale sur la délinquance juvénile au consultant national, Daniel Mberi, recruté par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud).

Le consultant national devra conduire l'élaboration de la stratégie nationale sur la délinquance juvénile en vue de trouver des solutions permettant d'éradiquer ce phénomène. Cette stratégie sera élaborée pour une durée de plus d'un mois, a dit Daniel Mberi, à sa sortie d'audience, ajoutant que le contrat entre les deux parties a débuté le 9 janvier et comprendra des solutions, la programmation des solutions pour orienter les succès et les actions. Le consultant a défini sa mission qui consiste à élaborer une étude du phénomène dans le but de sortir une stratégie nationale qui sera partagée avec le gouvernement à l'issue d'un atelier de validation.

A cet effet, il mettra l'accent sur l'approche méthodologique qui tient à une revue documentaire, à la problématique ainsi qu'à la statistique. Cette approche méthodologique a pour but de produire une étude de la connaissance du problème qui elle-même va cerner la problématique. Il s'agira de dégager la typologie de la délinquance, recenser les infractions en partenariat avec les services habilités et dégager les mesures pour faire une programmation de prévention, du traitement, un plan d'action budgété et celui de la communication.

" La question de délinquance juvénile est une préoccupation nationale. Le gouvernement s'est engagé dans une politique de réduction sinon d'éradication du phénomène avec l'annonce de la construction ou l'ouverture des deux centres d'insertion des jeunes délinquants", a-t-il rappelé.

Notons que le phénomène de délinquance a été l'objet des échanges avec la couche juvénile dans les villes urbaines. Celle-ci avait émis le souhait d'être prise en charge à travers l'emploi, la formation professionnelle, la valorisation de l'éducation civique, du patriotisme et du vivre-ensemble afin d'abandonner le banditisme enregistré çà et là.