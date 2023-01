Congo-Brazzaville: Sanzas, le Trophée des Créateurs - Les trompettes de la 19e édition ont sonné

Dix acteurs culturels dans différentes catégories ont reçu leurs Sanzas, le Trophée des Créateurs, la soirée du 14 janvier à Brazzaville, au cours d'une cérémonie qui a été rehaussée de la présence de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Arts, Lydie Pongault.

Le Groupe Pella Yombo (GPY) s'attèle depuis bientôt deux décades aux fins de célébrer solennellement les femmes et les hommes qui chaque année se distinguent par leur génie créateur. " L'ouvrier qui transporte, une par une les pierres d'un édifice, n'a pas à s'inquiéter du temps qu'il faudra pour achever l'œuvre ", a cité Beethoven Henry Germain Yombo, le promoteur des Sanzas, le Trophée des Créateurs.

Pour Beethoven Henry Germain Yombo, en relevant le défi, 365 jours durant, les artistes mettent le pied à l'étrier afin que la cloche des Sanzas sonne la tenue de chaque édition...

" Dix-neuf ans consécutivement, aujourd'hui, tout comme hier et demain, nous venons rendre un hommage mérité à nos faiseurs de rêves, les artistes, pour que nos rêves surclassent nos migraines psychologiques qui nous assaillent sans cesse. Maintenant, comme hier et demain, nous allons après avoir déniché ces talents, mettre sous les feux des projecteurs de l'actualité nationale et internationale ceux pour qui le challenge a honoré la République par leur art talentueux, a retenu l'attention du jury ", a souligné Beethoven Henri Germain Yombo.

Il a rappelé par la suite que la République d'hier était pour ses enfants créateurs reconnaissante. Et c'est dans cette optique que le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, a déclaré : " La République impose d'abord de la part des gouvernants un devoir ". Beethoven Henri Germain Yombo a précisé, par la suite, que " maintenant et demain, grâce à la clairvoyance du président de la République et fort de votre action, nous osons croire que cette flamme patriotique ne faiblira pas d'intensité. Patriotes dans le cœur, nous voudrions plus que jamais être aux côtés de la République pour booster la promotion des créateurs. "

Avant de remettre les scellés du jury de la dix-neuvième édition des Sanzas, le Trophée des Créateurs, au maître de cérémonie, Beethoven Henri Germain Yombo a déballé le programme de son groupe pour l'année 2023. En effet, galvanisé par la tenue de la treizième édition de La Nuit du Congo à l'expo 2020 à Dubaï, le planning majeur 2023 du Groupe Pella Yombo se présente comme suit : 29 juillet 2023, méga concert en vue de magnifier la Rumba congolaise ; 15 août 2023 : 14e édition du Festival international Couleurs du Congo (Musiques et danses des terroirs) ; 23 novembre 2023 : 14e édition de La Nuit du Congo à ... pour toujours contribuer à projeter une image positive du Congo dans le monde. Aussi, à l'occasion de la vingtième édition des Sanzas l'année prochaine, ce concept sera désigné les Sanzas d'Or, le Trophée des créateurs.

Les dix récipiendaires par catégorie

Catégorie Peinture : Eliezer Ndinga ; catégorie Sculpture : Michel Nguindou ; catégorie Mode : Gloire Itoua ; catégorie Théâtre : Brazza Comedy Show ; catégorie Cinéma : Claudia Haïdara Yoka ; catégorie Littérature : Onday Akiéra ; catégorie Musique : Afara Tsena ; catégorie Arts médiatiques : Radio Trans-Equatorial ; catégorie Promotion culturelle : Prix du meilleur spectacle : Les Brasseries du Congo ; Prix Reconnaissance : Kosmos Moutouari.

Dans son adresse à l'issue des résultats, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Arts, Lydie Pongault, a reconnu que depuis 2003 les Sanzas constituent un moment solennel de la vie culturelle du Congo, un rendez-vous incontournable. Avant de parapher l'écrivain hollandais du 19e siècle, Multatuli : " Ce n'est pas la récompense qui élève l'âme, mais le labeur qui lui a valu cette récompense ".

Ce soir, poursuit-elle, divers artistes, toutes disciplines confondues, ont décroché une sanza. Ils le doivent à leur talent, à leur passion et à leur persévérance. En effet, c'est improbable de faire une œuvre d'art. C'est courageux d'envisager une carrière. C'est honorable de poursuivre sa quête. Voilà la condition de l'artiste, qui est seul à la conception de son œuvre, avec sa sueur, avec ses doutes et avec ses rêves, a dit la ministre.

" Ce soir, je suis fière pour les différents lauréats qui valorisent des métiers et participent au rayonnement de notre pays et de nos existences respectives. Néanmoins, je parle des artistes, mais je n'oublie pas toute la chaîne de métiers qui accompagnent les créateurs, à savoir les mécènes, les personnes et institutions chargées de la promotion et de la valorisation des produits culturels. Ce travail managérial contribue à mettre en avant les artistes et les aider à vivre de leur art ", a déclaré la ministre.