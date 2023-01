Congo-Brazzaville: Hôpital général Adolphe-Sicé - Le directeur général rassure la population sur la qualité des soins

Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe-Sicé, a animé le 14 janvier une conférence de presse pour éclairer l'opinion sur les fausses informations véhiculées depuis quelque temps sur cette structure sanitaire visant à nuire à son image et à celle de ses agents.

"La récurrence de mensonges véhéments souvent développés et argumentés vaille que vaille contre l'hôpital général Adolphe-Sicé est certainement le résultat le plus marquant d'une volonté de déstabilisation de cet hôpital que l'on sait pourtant d'emblée au cœur de la vie sanitaire de la population de Pointe-Noire et ses environs ", a dit Lambert Chakirou, en ouvrant la conférence de presse qu'il a animée en compagnie de Steve Kibangou, chef de service Urgences et Charley Loumade Elenga Bongo, directeur des affaires médicales.

Des informations erronées et sans preuve qui proviennent des individus, d'âge, de sexe, de niveau, de diplôme, de position sociale et peut être d'orientation politique très variables. " On dit, par exemple, de l'hôpital général qu'il est un mouroir, c'est -à-dire qu'on n'y va pour mourir, qu'on y pratique l'ablation d'organes humains à des fins lucratives... On dit et on dit, mais que du faux, rien qui aide à rassurer la population, notamment les usagers de cet hôpital ", a-t-il regretté.

Pour lui, l'hôpital est un patrimoine et comme tel, il doit être entretenu par tous. " Parce que qu'il a pour ambition de nous prendre en charge en tant que patients et de contribuer à notre état de santé et ainsi de répondre à toutes les détresses des citoyens que nous sommes quels que soit notre âge et nos revenus. Il implique l'absence de discrimination (race, religion, ethnie, âge) et le devoir de soigner chacun, quel que soit son état de santé et sa situation sociale.

A propos du dernier incident en date concernant le fameux mort qui se serait réveillé dans le corbillard, c'est une pure histoire montée visant à nuire à l'image de l'hôpital car les images n'ont jamais présenté le corps. Nous pouvons vous rassurer que l'hôpital général Adolphe-Sicé ne faillira pas à ses devoirs, à savoir assurer le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes", a-t-il ajouté.

Plus grand hôpital de la ville en capacité d'accueil et en personnel et spécialistes dans diverses disciplines de la médecine, l'hôpital général Adolphe-Sicé reçoit tous les malades et est confronté souvent au problème des corps en dépôt, de la référence des malades et le retard d'admission qui s'en suit, la précarité de la population... , a ajouté Steve Kibangou, médecin chef des urgences.

Depuis sa prise de fonction, la nouvelle direction générale de l'hôpital général Adolphe-Sicé ne cesse de bâtir des stratégies pour redonner confiance à la population de Pointe-Noire. La formation du personnel, la communication avec les patients, la conscientisation font partie de ses axes de travail. " Pour ce qui est de la prestation médicale, nous avons repris avec la formation et de de façon rigoureuse pour que tout médecin soit à mesure de bien poser un diagnostic de tout patient qui arrive dans toutes les disciplines qui peuvent exister. De ces formations, il découlerait des chariots d'urgence. Celui qui vient à l'hôpital, il doit être traité à l'immédiat. Que l'on ne salisse pas autant l'image de l'hôpital parce que l'hôpital n'a qu'une seule vocation. C'est soigner "; a renchéri Charley Loumade Elenga Bongo, directeur des affaires médicales.