Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT entend intensifier la collaboration avec ses alliés

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a décliné le 14 janvier dernier à Brazzaville, au cours de la cérémonie d'échange de vœux de Nouvel An avec les cadres et militants, la feuille de roule de cette formation politique.

Parmi les actions prévues en 2023 par le PCT, il y a l'intensification de la collaboration avec les partis alliés. " Le PCT en sa qualité de parti locomotive de la majorité présidentielle jouera pleinement sa partition pour une dynamique sans cesse accrue au sein de cette coalition politique. Car, c'est ensemble que nous parviendrons à garantir à notre leader, le camarade président Denis Sassou N'Guesso, des victoires politiques et socioéconomiques, pour le grand bénéfice du peuple congolais ", a déclaré Pierre Moussa.

Selon lui, l'horizon 2023 est encore d'un enjeu majeur. Avec la tenue des élections sénatoriales, cette année s'annonce, a-t-il souligné, cruciale. " Les orientations de la dernière session du comité central appellent des actions adéquates. Nos efforts devront être focalisés sur le renouvellement des organes intermédiaires et de base du parti en fin de mandat, complètement des organes fédéraux démembrés et la poursuite de la restructuration des unions catégorielles. Un accent particulier sera également mis sur la formation des membres du parti et ceux des unions catégorielles ", a poursuivi Pierre Moussa.

Il est également prévu l'optimisation du suivi de l'action publique afin de s'approprier, a rappelé le secrétaire général du PCT, les batailles du président de la République dont la lutte contre les antivaleurs. Pour lui, la question de l'autonomisation du financement du parti bénéficiera aussi d'une attention particulière.

" La mise en œuvre du chantier, dont les grands axes viennent d'être déclinés, ne saurait être efficace que dans un environnement sain. Dans ce sens, je ne cesserai d'enjoindre l'ensemble des membres et sympathisants du PCT à non seulement garder à l'esprit mais pratiquer le mot d'ordre du camarade président du comité central relatif à la discipline, à la cohésion et à l'unité ", a-t-il exhorté, précisant que ces principes sont indispensables autant pour la réalisation sans ambages les objectifs de 2023 que pour la résilience du parti vis-à-vis des attaques extérieures comme celles dont est l'objet aujourd'hui le président du comité central, président de la République.

Notons que le secrétaire à l'administration du PCT, Hyacinthe Ongoto, qui a dressé le bilan du parti, est longuement revenu sur les victoires engrangées en 2022, notamment lors des élections législatives et locales de juillet et août. En effet, sur les 122 candidats positionnés aux législatives, 111 ont été élus, soit 90,98%. Aux locales, le PCT a enregistré 650 élus sur les 1 154 sièges pourvus, soit 56,33%.