Congo-Brazzaville: Musique - Les mamans du Congo en concert à l'IFC

Après une longue tournée à travers le monde et une résidence de création au Gabon, l'orchestre Les mamans du Congo, dirigé par la chanteuse et percussionniste Gladys Samba et Rrobin, livrera, le 24 février à l'Institut français du Congo (IFC) de Brazzaville, un concert à l'occasion de la sortie de son single "Ntima" et un nouvel album prévu en mars prochain.

Le groupe Les mamans du Congo et Rrobin reviennent avec un nouvel album tout aussi riche que le premier qu'ils présenteront en exclusivité à l'IFC, avant d'effectuer leur tournée de mars en France et en Suisse. Ce groupe joue sur des rythmiques complexes des ustensiles de cuisine (fourchettes, pilons, tintement d'assiettes) et du matériel de récupération.

Il entend éveiller les consciences et préserver les valeurs ainsi que les rythmes et mélodies ancestrales bantoues. Les mamans du Congo et Rrobin apportent une nouvelle dimension dans les musiques d'Afrique. Elles chantent en lari ou en français le quotidien de la femme congolaise. A travers leur musique, notamment les berceuses, Gladys Samba et son groupe passent des messages et éduquent la population sur des faits sociaux.

Notons que le groupe Les mamans du Congo a été créé en 2018 à l'initiative de l'IFC de Brazzaville.