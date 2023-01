Algérie: Chanegriha supervise à In Amenas les cérémonies de commémoration des évènements de Tiguentourine

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé, lundi à In Amenas, les cérémonies de commémoration du 10e anniversaire des événements de Tiguentourine, en compagnie du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la commémoration du 10e anniversaire des évènements de Tiguentourine, et en concertation avec le ministère de l'Energie et des Mines, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé, en compagnie du ministre de l'Energie et des Mines, M. Mohamed Arkab, ce lundi 16 janvier 2023 à In Amenas en 4e Région militaire, les cérémonies de commémoration de ces événements, et ce, en présence du Commandant de la 4e Région militaire, d'officiers généraux de l'Etat-major de l'ANP, du Président directeur général de Sonatrach, M. Toufik Hakkar, aux côtés d'un nombre d'ambassadeurs et d'attachés de défense accrédités à Alger, ainsi que des autorités locales, civiles et militaires, de la région", précise la même source.

A l'entame et après la levée de l'emblème national et l'interprétation de l'hymne national au niveau du Complexe gazier de Tinguentourine, le Général d'Armée a déposé, en compagnie du ministre de l'Energie et des Mines, une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative des évènements de Tiguentourine, et ce, en présence de représentants d'instances diplomatiques accréditées en Algérie, avant que les participants n'observent une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat criminel ayant ciblé ce site gazier extrêmement vital.

Pour sa part, le ministre de l'Energie et des Mines a salué, dans son allocution, "le professionnalisme des personnels de l'Armée nationale populaire et leur bravoure dans la mise en échec du plan criminel des groupes terroristes", note le communiqué.

Dans son allocution, le Général-major, directeur de l'information et de la communication de l'Etat-major de l'ANP, a mis en exergue "la vigilance et la détermination des personnels de l'Armée nationale populaire lors de cette opération de qualité menée avec promptitude et précision exceptionnelles ayant abouti à l'élimination des éléments de ce groupe terroriste", ajoute le communiqué.

En cette même occasion, "le Général d'Armée Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, et à travers lui l'ensemble des personnels de l'ANP, a été honoré en guise de reconnaissance et de considération aux sacrifices et aux efforts consentis", poursuit la même source.

L'occasion a également constitué une opportunité pour superviser une cérémonie de distinction en l'honneur de quelques familles des victimes algériennes et étrangères, où un hommage particulier a été rendu à la famille du Chahid Lahmar Mohamed Amine, tombé au champ d'honneur lors de ces évènements.

Les cérémonies ont été clôturées par la participation de l'ensemble des invités à une opération de plantation d'arbres au niveau de la base de vie du Complexe gazier de Tiguentourine.