Algérie: Chlef - Commémoration du 65e anniversaire de la bataille de Beni Boustour

CHLEF — Les autorités de la wilaya de Chlef ont commémoré, lundi, le 65e anniversaire de la bataille de Beni Boustour, survenue le 16 janvier 1958 dans les environs de la commune de Beni Bouâtab, à 50 km au sud de Chlef, au cours de laquelle les moudjahidine ont remporté une victoire écrasante sur le colon français en dépit de sa suprématie en armes et en nombre.

Abritée par le CEM "Chahid Serbah Abdelkader" de la commune de Beni Bouâtab, la cérémonie de commémoration de cette halte mémorable dans l'histoire de la wilaya historique IV, a été marquée par l'animation de conférences sur le sujet, et la présentation de témoignages vivants de moudjahidine ayant participé à cette bataille, en plus d'une exposition de photos historiques relatives à cet événement et à la lutte de cette région contre le colonisateur français.

Outre la famille révolutionnaire et les personnes intéressées par l'histoire de la région, cette manifestation a attiré de nombreux visiteurs, issus de différentes catégories de la société, prouvant l'attachement de la nouvelle génération à son histoire et le souci des chercheurs de documenter tous les événements et de préserver la mémoire collective.

Le moudjahid Mohamed Bachouchi, dit El-Boustouri, un des participants à la bataille de Beni Boustour, a loué l'organisation de ce type d'activités historiques, rappelant "les sacrifices des martyrs et l'héroïsme des moudjahidine, tout en contribuant à la communication inter-générationnelle, et à la poursuite de l'édification et du développement de l'Algérie dans tous les domaines".

Selon le chargé de communication à la Direction des moudjahidine et des ayants droit, Mohamed Meziane, la commémoration du 65e anniversaire de la bataille de Beni Boustour s'inscrit dans le cadre de "l'intérêt accordé aux événements historiques, ceci d'autant plus que les moudjahidine ont fait preuve, au cours de cette bataille, d'un professionnalisme et d'un sens de l'héroïsme à toutes épreuves, dans la défense de leur patrie, en dépit de la suprématie du colonisateur en armes et en nombre".

"Nous avons tenté, en coordination avec l'Académie de la mémoire algérienne, d'examiner tous les aspects de cette bataille historique et de l'analyser académiquement et historiquement, en accueillant des professeurs chercheurs en histoire et en impliquant des moudjahidine qui y ont participé pour apporter leur témoignage au public présent", a-t-il souligné.

De nombreux moudjahidine et veuves de martyrs ont été honorés à cette occasion, en guise de reconnaissance pour leurs sacrifices et héroïsme. La délégation participante s'est, également, rendue au cimetière des martyrs de la commune de Beni Bouâtab pour une prière à la mémoire des martyrs de la Révolution nationale.

A noter que la bataille de Beni Boustour a été menée par la Katiba El Karimia, dirigée par Tahar Bouchareb et son adjoint Si Omar, contre les forces coloniales qui ratissaient la région de Beni Bouâtab et persécutaient ses habitants. Une planification minutieuse de cette bataille conjuguée à l'usage de communications radios pour échapper aux avions du colonisateur, ont permis aux moudjahidine de remporter cette bataille en un temps record.

Elle se solda par la mort de 95 soldats français et la capture de 28 autres, dont trois officiers, outre la récupération de 123 pièces d'armes, des dizaines de grenades, des munitions, des tenues et un appareil de transmission.