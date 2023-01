Algérie: Belani reçoit le conseiller au ministère de la Défense britannique pour la région MENA

ALGER — Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Amar Belani a reçu, lundi, le conseiller au ministère de la Défense britannique pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA), le Maréchal de l'Air Martin Elliot Sampson, dans le cadre de la visite de travail qu'effectue le responsable militaire britannique de haut niveau en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Les deux parties ont eu des entretiens "fructueux" ayant porté sur "les voies et moyens de renforcer et d'élargir la coopération entre les deux pays amis, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité dans leurs dimensions globales, l'économie, l'investissement et la coopération scientifique et technique", précise le communiqué.

M. Sampson a tenu à souligner "l'extrême importance que le Royaume-Uni accorde au développement d'une coopération fructueuse et d'un partenariat bénéfique avec l'Algérie au regard de sa place internationale prépondérante et de ses capacités prometteuses aux plans politique, économique et militaire, outre ses contributions importantes et son rôle pionnier dans les fora continentaux et internationaux pour assurer la stabilité et la sécurité en Afrique du Nord et dans la région du Sahel".

Les deux parties algérienne et britannique ont par ailleurs évoqué plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, au Mali et au Sahel ainsi que le dossier du Sahara occidental, conclut le communiqué.