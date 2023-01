Maroc: Les chambres des représentants du Maroc et du Yémen déterminées à renforcer leur coopération

Rabat — Le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami et son homologue yéménite, Sultan Said Al-Barkani, ont signé, lundi à Rabat, un mémorandum d'entente visant la consolidation des relations entre les deux institutions législatives.

Signé en marge d'entretiens entre les deux parties, le mémorandum d'entente traduit la "volonté commune de consolider et de raffermir davantage les relations d'amitié liant les peuples du Maroc et du Yémen et leur détermination de renforcer et d'élargir la coopération parlementaire bilatérale", a indiqué la Chambre des représentants dans un communiqué.

En vertu de ce mémorandum d'entente, les parties s'engagent à développer les liens qu'entretiennent le Maroc et le Yémen sur les plans politique, économique, culturel et scientifique et œuvrent, conformément à leurs compétences, à renforcer la coopération parlementaire à travers le dialogue et la concertation réguliers sur les questions d'intérêt commun.

Conformément à cet accord, les deux institutions législatives doivent échanger les informations relatives aux activités législatives des deux institutions et les meilleures pratiques en matière d'élaboration des lois.

La coopération vise aussi à favoriser l'échange de visites des délégations parlementaires au plus haut niveau et l'interaction entre les commissions permanentes et les groupes d'amitié parlementaires des deux pays.

Les deux parties ont, en outre, convenu d'échanger les points de vue sur les questions d'intérêt commun au niveau des fora internationaux, ainsi que les expertises et les expériences.

Le président de la chambre des représentants du Yémen, Sultan Said Al-Barkani, actuellement en visite dans le Royaume à la tête d'une importante délégation parlementaire, mène une série de rencontres et d'entretiens avec plusieurs responsables marocains.