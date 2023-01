Afrique du Nord: Le Maroc, un cas d'étude pour l'Afrique en matière de promotion du football (journal sud-africain)

Johannesburg — Le Maroc est un exemple à suivre pour les Nations africaines en matière de promotion du football, alors qu'elles œuvrent à promouvoir leur héritage footballistique, a indiqué le quotidien sud-africain à grand tirage "The Star".

"Le succès retentissant du Maroc à la Coupe du Monde de la FIFA - Qatar 2022 sera gravé dans les annales de l'histoire, prouvant avec audace que l'Afrique est un continent de football", a souligné le journal dans un article d'opinion.

Il a ajouté que "jamais depuis le début de la Coupe du monde il y a 92 ans, une nation africaine ne s'était qualifiée pour les demi-finales de cet événement phare. Les Lions de l'Atlas ont ainsi réécrit l'histoire".

"Ils ont battu en quart de finale le Portugal, la meilleure équipe d'Europe il y a juste six ans, pour envoyer non seulement leur pays, mais tout le continent africain dans une frénésie de célébrations et de joie", a-t-il poursuivi.

Notant que le football du continent a certes ses lacunes sur lesquelles il faut travailler dur pour y remédier, il a affirmé que le Maroc a sérieusement commencé ce processus.

Le média a rappelé, à cet égard, que le Royaume a investi énormément dans le développement de son football, notamment pour la construction du complexe Mohammed VI à Rabat, juste avant la crise de la Covid-19.

"Des fonds ont été ainsi utilisés de manière réfléchie et avec un but bien précis", a indiqué le média, notant que grâce à ces efforts, les clubs marocains de football ont prospéré sur le continent en se qualifiant et en remportant des tournois majeurs.

Il a relevé, dans cette optique, qu'en 2022, le Sud-africain Pitso Mosimane a démissionné de son poste d'entraineur du club égyptien d'Al Ahly après avoir perdu la finale de la Ligue des champions face au Wydad Casablanca.

"Les Marocains étaient alors entraînés par Walid Regragui, devenu le premier entraîneur d'origine africaine à mener son pays en demi-finale de la Coupe du monde", a conclu la publication.