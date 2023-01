Maroc: Province de Ouarzazate - L'offre de soins renforcée avec un centre de santé et un dispensaire ruraux à Iminoulaoune

Ouarzazate — L'infrastructure sanitaire de la province de Ouarzazate vient d'être renforcée avec l'inauguration d'un centre de santé rural de premier niveau dans le centre de la commune d'Iminoulaoune et d'un nouveau dispensaire rural à douar Assaka, relevant de la même commune.

Ces deux nouvelles structures sanitaires, qui permettront d'étoffer l'offre de soins au niveau de la province de Ouarzazate, ont été réalisées dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural (2017-2023), indique un communiqué de la préfecture de la province.

La même source précise que ces deux structures ont été équipées dans le cadre de l'accord-cadre portant sur le renforcement et l'amélioration des services de santé dans la province de Ouarzazate grâce à des investissements de 444 millions de Dirhams, signé entre le ministère de l'Intérieur (direction générale des collectivités territoriales), le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), ainsi que la préfecture et le conseil de la province.

La délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale a mis à la disposition de ces deux structures les ressources humaines nécessaires pour leur permettre de commencer à fournir leurs services à une population estimée à 14.000 habitants des zones montagneuses de la commune d'Iminoulaoune, qui connaissent des vagues de froid et des chutes de neige.

Les deux établissements de santé comptent avec 4 logements de fonction destinés au personnel médical et infirmier.

Le communiqué souligne, par ailleurs, le parachèvement des procédures relatives à la mise en œuvre de deux projets structurants parmi ceux programmés, à savoir la construction de l'hôpital des spécialités à Ouarzazate, qui mobilisera 280 millions de Dirhams, et le lancement du Service provincial d'aide médicale urgente (SAMU).

Le SAMU provincial sera lancé dans le cadre d'un partenariat entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'INDH, la préfecture et le conseil de la province, les communes de la province et le bureau provincial du Croissant rouge marocain.

Dans ce contexte, 24 nouvelles ambulances ont été mobilisées dans l'attente du parachèvement des procédures légales et organisationnelles nécessaires.