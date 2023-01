Maroc: Orange Maroc accueille le nouveau système de câble sous-marin, le plus long de la Méditerranée

Orange Maroc a conclu un accord avec Médusa Submarine Cable System afin d'offrir une solution d’interconnexion sécurisée entre l’Europe et le Maroc ouverte et performante à tous les opérateurs intéressés.

Fidèle à sa position d'acteur engagé à accompagner la transition numérique du Royaume, Orange Maroc a décidé d'investir dans de nouvelles infrastructures d'accueil de câbles sous-marins dans la région de Nador pour renforcer l'attractivité du Maroc comme porte d'entrée des échanges numériques en Afrique, indique un communiqué d'Orange, soulignant que cette nouvelle infrastructure permettra aussi de renforcer la souveraineté numérique du pays.

"Nous sommes particulièrement fiers de contribuer au projet de connectivité numérique transmediterranéenne en déployant dans la région de Nador l'infrastructure d'atterrissement et de câble sous-marin, qui permettra de relier le Maroc aux pays d'Afrique du Nord et d'Europe du Sud impliqués dans ce projet. En connectant nos infrastructures en fibre optique à ce système méditerranéen, nous renforcerons l'attractivité du Maroc comme porte d'accès numérique vers l'Afrique, tout en confirmant la souveraineté numérique du Maroc", explique Hendrik Kasteel, DG d'Orange Maroc, cité dans le communiqué.

"Orange Maroc s'inscrit ainsi dans la stratégie du Royaume visant à accélérer la transformation digitale du Royaume, et ce comme l'ambitionne le Nouveau Modèle de Développement (NMD) présenté devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste", souligne le communiqué.

L'objectif fixé à terme est d'ériger le Maroc en tant que Hub Digital & Technologique de référence au niveau Africain, avec notamment une évolution significative dans le classement Online Service Index des Nations Unies (objectif de faire partie du top 3 en Afrique et d'être parmi les 40 premiers au niveau global).

Pour l'opérateur, la connectivité internationale constitue un véritable levier pour parvenir à une croissance et un développement économique, inclusif et durable. Le réseau Orange Maroc est déjà connecté à l'Europe via quatre câbles sous-marins qui offrent un réseau haut débit significatif ainsi qu'une qualité de service garantie.

Avec ce projet, Orange Maroc contribuera à la production du premier câble sous-marin à relier les principaux pays de la Méditerranée en partenariat avec Médusa.

Concrètement, poursuit la même source, le système reliera les deux rives et disposera 16 points d'atterrissage dans des pays, dont le Maroc. Dans le cadre de sa démarche d'innovation ouverte, Orange Maroc partagera cette nouvelle infrastructure avec les opérateurs désirant l'utiliser.

L'objectif est de répondre aux défis actuels des connexions sous-marines, à savoir établir de nouvelles routes pour diversifier et décongestionner le trafic de données, gagner en capacité avec un plus grand nombre de fibres par câble et favoriser le libre accès à toutes les stations d'atterrissage européennes.

Le système de câble comportera des segments qui proposeront jusqu'à 24 paires de fibre, et une capacité de 20 Tbps par paire de fibre.

Dans ce sens, Orange Maroc compte continuer à investir de manière significative dans des projets de connectivité aussi bien sur le plan national qu'international. Ceci permettra d'améliorer la qualité des services proposés aux Marocains.

Aussi, Orange Maroc ambitionne d'intégrer le premier backbone africain en fibre optique baptisé "Djoliba", issu de la mise en commun de plus de 20 000 km d'infrastructures terrestres et sous-marines du groupe Orange en Afrique de l'Ouest, pour un lien sécurisé de bout-en-bout entre 8 pays de la région.

A travers ces différents investissements, Orange Maroc souhaite contribuer à l'accélération de la stratégie nationale de transformation et souveraineté numérique visant à faire du Maroc un Hub pour le continent, conclut le communiqué.