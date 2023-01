Afrique: CHAN 2022 - Diané Nouhoum (coach du Mali) - " Le match nul est mieux qu'une défaite "

interview

Le Mali est revenu de très loin contre l'Angola. Menés 3-1 à la 72e minute, les Aigles ont fini par arracher le match nul 3-3 et vont devoir s'en contenter alors qu'ils espéraient une victoire. A la fin de la rencontre, Diané Nouhoum, le sélectionneur du Mali, est revenu en conférence de presse sur ce nul inespéré au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports au Stade Olympique d'Oran.

Journaliste : Coach, quels sont vos sentiments après ce match nul inespéré ?

Coach : Notre objectif c'était de tout faire pour gagner ce match. Mais ça se termine sur un nul dans un contexte un peu difficile. Je ne dirai pas qu'on est satisfait de ce résultat, mais le match nul est mieux qu'une défaite. On fait une rencontre difficile en première mi-temps et en deuxième période, on aurait pu réagir. Je suis satisfait à moitié.

Journaliste : On avait vu le numéro 7 et 21 faire ce qu'ils voulait et vous n'avez pas réagi assez vite, après les changements que vous avez fait, ça a complètement changé la donne du match. Vous n'avez pas des regrets ?

Coach : Oui nous avons des regrets, parce qu'en réalité, nous avons eu énormément de difficultés en première mi-temps surtout sur le plan tactique. On a dû faire ces changements et les joueurs qui sont entrés ont pu répondre présents. Mais la réalité est que c'est la première fois que la majorité de mes joueurs jouent à ce niveau.

Il y a énormément de jeunes et des joueurs de l'équipe U23 aussi. Et comme c'est leur première expérience, c'est parfois difficile. Mais je sais que le talent y est et qu'on est capable de faire quelque chose malgré l'inexpérience de certains d'entre eux. Ce match nul est comme une victoire pour nous car à 3-1 à quelques minutes de la fin d'un match de football, ce n'est pas toujours facile, mais la réaction des joueurs a fait qu'on a pu égaliser.

Journaliste : Vous étiez menés, vous étiez contrariés, vous avez fait 4 changements à l'heure de jeu puis un cinquième changement à la 71e minute et vous avez fait entrer un jocker, Ousmane Coulibaly, qui a fait un travail magnifique et a même égalisé à trois partout. Ce jeune n'est-il pas votre plus belle satisfaction ?

Coach : Oui, les remplaçant qui sont entrés ont apporté beaucoup de choses. Ousmane Coulibaly est super joueur. Et sur ce match j'ai voulu voir comment va se comporter aussi Saba Diallo qui a fait un super match contre la RDC en amical. Vous savez, il faut reconnaitre qu'on est tombé sur une belle équipe angolaise surtout en première mi-temps où ils avaient une totale maitrise technique. Mais ça se termine sur un nul et je crois que c'est mieux qu'une défaite.

Maintenant, il faut tirer des enseignements de ce qui n'a pas marché. Je pense uqe ce match doit nous servir. On aura le temps de discuter avec les joueurs et voir ce qui a été le problème. Ce n'est pas la même équipe qui a joué la dernière compétition au Cameroun. Hier on a perdu un joueur cadre, qui a signé avec une équipe kenyane, ça nous a un peu perturbé, mais c'est le métier de coach de sortir de ces situations là.