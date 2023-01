Afrique: CHAN 2022 - Pedro Gonçalves (coach de l'Angola) - " Nous allons apprendre de ce demi échec "

interview

Alors qu'il menait 3-1 à la 72e minute et avait la possibilité de l'emporter, l'Angola a été rattrapé par le Mali qui a arraché un match nul (3-3) dans le match du groupe D du CHAN 2022. En conférence de presse, Pedro Gonçalves, le sélectionneur des Palanca Negras, a fait part de ses regrets, mais reste optimiste pour la suite de la compétition. C'était au micro de Dounia Mesli, envoyé spécial d'Africa Top Sports au Stade olympique d'Oran.

Journaliste : Coach, vos impressions après ce match nul concédé contre le Mali

Coach : Le Mali est revenu deux fois au score, nous savions qu'il allait réagir et allait opérer des contre-attaque sur notre surface de réparation. Et le deuxième but qui leur a permis de réduire le score à 3-2, nous a un peu déstabilisé.

Nous voulions quand même impressionné les Maliens, mais ils ont réussi à contrôler la situation, nous avons eu des occasions pour marquer le 4e but sans y parvenir, mais le mérite revient à l'équipe qui a su s'organiser et nous allons apprendre de ce demi échec. Le mali a très bien joué, c'était un bon adversaire, nous avons bien joué aussi.

Journaliste : Vous étiez devant, ensuite l'équipe du Mali est revenu au score, est-ce décevant ? Comment vous voyez le prochain match contre la Mauritanie ?

Coach : Il est évident que revenir au score ce n'est pas positif, mais tout n'est pas négatif au contraire, nous avons fait des choses positives, et nous devons nous focaliser sur ce qui est bon, corriger nos erreurs. Nous avons hérité d'un groupe à de 3 équipes et nous devons affronter la Mauritanie dans de bonnes dispositions. Nous sommes désormais focalisé sur ce match là et je pense que nous aurons un bon résultat pour passer.

Journaliste : Vous vous êtes basés plus sur l'attaque, la Mauritanie n'a pas perdu depuis plusieurs matches, allez-vous utiliser la même tactique contre la Mauritanie ?

Coach : Nous avons développé notre système de jeu sans regarder les résultats des autres, la Mauritanie est ici car elle le mérite. Nous sommes entrain de grandir sportivement, on va chercher, en regardant les bonnes attaques et en étudiant les faiblesses.

Journaliste : Quels sont les points positifs à retenir du match contre le Mali ?

Coach : Je pense que nous avons, en première mi-temps, fait une erreur qui a permis au Mali de revenir au score. La deuxième mi-temps, nous avons bien orienté le match, nous avons maintenu notre système de jeu, nous étions fort quand le Mali est revenu à 3-3. Nous allons revoir ce qui nous a manqué. Nous ne sommes pas arrivés à marquer ce 4e but malheureusement. Nous sommes très satisfait du résultat.