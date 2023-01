Afrique: CHAN 2022 - (Cameroun 1-0 Congo) - Jérôme Ngom Mbekeli Homme de match, " On a couru deux fois que l'adversaire "

interview

Le Cameroun a battu 1-0 Congo ce soir au Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2022. Voici la réaction à chaud de l'unique buteur de la partie et homme du match, Jérôme Ngom Mbekeli.

Journaliste : vos impressions après cette victoire ?

Mbekeli : Déjà je me sens très bien. Pour une entrée de compétition ça a été très très difficile mais après on a essayé de se rattraper pour courir deux fois que l'adversaire et de gagner les trois points là. Maintenant on va essayer de gagner aussi le prochain match.

Journaliste : une participation au Mondial 2022, une passe décisive lors du succès historique contre le Brésil. Aujourd'hui vous êtes rentrés au Cameroun, quel sera le prochain cap ? Un contrat en Europe ?

Mbekeli : Déjà on avait parlé de ça hier qu'il y a un contrat en Europe. Pour la suite, c'est de continuer la compétition qui se poursuit et essayer d'aller le plus loin possible.

Journaliste : que penses-tu de ta performance individuelle dans ce match au profit de ton équipe ?

Mbekeli : La première mi-temps n'a pas été pour moi. J'ai essayé de redoubler d'efforts en seconde période et marquer un but pour donner la victoire à mes coéquipiers et au Cameroun.

Journaliste : quelle a été ta motivation pour ne pas répondre aux sirènes des clubs étrangers juste après la Coupe du monde ?

Mbekeli : J'avais la mission de prendre ce qui vient. On m'a appelé pour le CHAN. Il fallait que je réponde présent parce que c'est le Cameroun. Quand tu reçois l'appel de ton pays, il faut toujours répondre présent. Après, j'espère répondre à un des clubs européens qui m'ont contactés.