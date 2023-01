Afrique: CHAN Algérie 2023 - Entrée en matière réussie pour les " Lions " locaux

Pour son grand retour dans le tournoi, 12 ans après sa dernière participation, l'équipe nationale locale du Sénégal a réussi son entrée en lice dans cette 7ème édition du Chan en disposant de son homologue de la Côte d'Ivoire (1-0), samedi dernier, au stade du 19 mai 1956 d'Annaba. Moussa Ndiaye a inscrit l'unique but de la partie à la 77ème minute du match.

Fiche technique

But : Sénégal : Moussa Ndiaye (77')

Avertissement : Sénégal : Moussa Kanté (45+2')

Arbitre : Loutfi Békouassa, assisté d'Abbes Akram Zerhouni et Brahim Sid Ali (trio algérien)

Équipes :

Côte d'Ivoire : Ayayi Charles Folly - Kouassi Attohoula Yao, Aziz Siahoune Abdoul, Moïse Gbai, Souleymane Coulibaly - Mohamed Zougrana, Pacome Peodoh Zouzoua (Salifou Diarrassouba 89'), Essis Beaudelaire Fulgence Aka (c) - Abdramane Konaté (Vignon Ouotro 72'), Sankara William Karamoko, Aubin Kwamé Kramo (Sidiki Mohamed Sylla 72'). Entraîneur : Soualiho Haïdara.

Sénégal : Pape Mamadou Sy - Cheikh Tidiane Sidibé, Ousmane Diouf, Cheikhou Omar Ndiaye (c), Mamadou Sané - Ousmane Marouf Kane, Mamadou Lamine Camara, Elimane Cissé (Moussa Ndiaye 68') - Moussa Kanté (Papa Amadou Diallo 68'), Cheikh Diouf (Raymond Diémé Ndour 90+6'), Malick Mbaye (Djibril Diarra 90+2'). Entraîneur : Pape Bouna Thiaw.

ANNABA- Que ce fut laborieux ! Mais au final, on ne retiendra que le succès ô combien important les hommes du sélectionneur Pape Bouna Thiaw qui ont pu se transcender en fin de match pour arracher les 3 points. Après une première période à vite oublier, où l'équipe du Sénégal multipliait mauvais choix et approximations dans le jeu, les " Lions " locaux ont finalement eu suffisamment de ressources pour faire basculer la rencontre et trouver la faille dans la défense ivoirienne.

Venu en masse pousser les " Lions " locaux à la victoire, le chaleureux public algérien du stade du 19 mai 1956 d'Annaba s'impatientait de voir le Sénégal prendre les devants dans cette partie qui aura été âprement disputée. Timidement rentrés dans le match, les partenaires de Cheikh Tidiane Sidibé ont même failli se faire surprendre. En effet, l'Ivoirien Sankara Karamoko, bien lancé en profondeur, prenait la température du gardien de but sénégalais à la 12ème minute, mais son tir manquait de puissance pour tromper Pape Mamadou Sy. Alors qu'on s'acheminait tout droit vers la pause, le pensionnaire de l'Asec Mimosas récidive avec une frappe lointaine que le portier sénégalais repousse dans les pieds d'Abdramane Konaté. Ce dernier s'essaye lui aussi mais bute cette fois-ci sur le poteau (45'). Les " Lions " rentrent ainsi aux vestiaires avec quelques sueurs froides.

Au retour des vestiaires, les protégés de Pape Thiaw se montrent plus convaincants avec de meilleures intentions offensives. Leurs efforts seront récompensés juste avant le dernier quart d'heure de jeu avec une occasion de prendre les devants à la 73ème minute sur un penalty sifflé après une faute de main ivoirienne. Mais Lamine Camara s'avance face à Ayayi Charles Folly et manque sa tentative.

Pas de quoi décourager les " Lions " locaux qui ont poussé et fini par prendre les devants dans la foulée grâce à Moussa Ndiaye, entré en jeu et buteur après un coup franc de Camara repoussé par le poteau (1-0, 77'). Le score n'évoluera pas. Après le 0-0 un peu plus tôt entre la Rd Congo et l'Ouganda, le Sénégal prend seul les commandes du groupe B avant de défier les " Cranes " mercredi prochain.

RÉACTIONS

MAMADOU LAMINE CAMARA, HOMME DU MATCH : " Nous nous sommes battus jusqu'au bout "

" Je suis très content d'être désigné homme du match. Je ne m'y attendais vraiment pas, car le plus important pour moi était d'aider l'équipe à gagner. Donc je le dédie à toute l'équipe, nous nous sommes battus jusqu'au bout. J'ai été dépité par le penalty que j'ai manqué. Mais comme on dit : " Ce sont les grands joueurs qui ratent des penalties ". Le cas de Sadio Mané en finale de la Can en est la preuve. Donc je ne me suis pas laissé abattre, j'ai continué à faire mon jeu. Maintenant, cette victoire est derrière nous. Nous allons donc nous projeter sur la prochaine rencontre contre l'Ouganda et la préparer de la meilleure façon possible ".

MOUSSA NDIAYE, AUTEUR DU BUT VICTORIEUX : " C'est une victoire collective "

" C'est une grande satisfaction pour moi de marquer dans une aussi prestigieuse compétition, mais surtout d'aider l'équipe à remporter les 3 points. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour gagner ce match. Mais si ça a tardé à se décider, c'est parce qu'il y avait une bonne équipe en face. C'est vrai que je n'ai pas débuté la rencontre, mais le plus important était d'apporter un plus lors de mon entrée en jeu. Grâce à mes coéquipiers, et à notre force collective, nous avons réussi à le faire ".

CHEIKH TIDIANE SIDIBÉ, LATÉRAL DES " LIONS " : " Il fallait rester serein et patient "

" C'était un match très difficile. Mais on savait à quoi s'attendre parce que les Ivoiriens sont très physiques. Heureusement, nous avons su rester sereins et patients pour trouver la faille. Après l'ouverture du score, nous avons concédé quelques occasions mais on s'en est bien sorti. Nous allons maintenant nous remettre au travail et nous concentrer sur notre prochain match contre l'Ouganda ".

COACHING GAGNANT

Le pari fou de Pape Thiaw

Décidément, le coup le plus rusé que le sélectionneur de l'équipe nationale locale a réussi dans sa carrière de sportif n'aura pas été sa talonnade légendaire à la Coupe du monde 2002, sur le but de Henry Camara face à la Suède. Car, samedi dernier, en opérant des choix forts, notamment en titularisant de jeunes joueurs à la place de certains cadres de l'équipe, Pape Thiaw a prouvé qu'il avait plus d'un tour dans son sac. En effet, celui qui a qualifié cette sélection contre sa bête noire en barrages, la Guinée, a fait du coaching gagnant pour avoir fait rentrer Moussa Ndiaye, l'unique buteur du match, au bon timing. Un coup tactique qu'il a brillamment réussi face à son homologue de la Côte d'Ivoire, Soualiho Haïdara. " C'est vrai que dans ce genre de situation, on parle souvent de coaching gagnant. Mais je pense que tous les joueurs sont importants dans un groupe. Ils sont conscients que le plus important c'est le collectif. Si on veut aller encore plus loin, il faut qu'on ait cette mentalité-là. Après, les choix tactiques, ce n'est jamais facile ", a confié l'ancien international sénégalais après le match.

Très critiqué au moment de la publication de la liste des joueurs retenus pour cette 7ème édition du Chan, Pape Thiaw aura tout de même le mérite d'avoir permis à cette équipe de disputer à nouveau cette compétition qu'elle n'avait plus jouée depuis 12 ans. Ce succès face aux " Éléphants " pour lequel il est l'un des grands artisans témoigne à souhait de ses capacités à porter encore plus haut cette sélection.

UN HOMME DANS LE MATCH

AUTEUR DU BUT DE LA VICTOIRE

Et Moussa Ndiaye surgit de nulle part !

Quelle entrée fracassante de Moussa Ndiaye ! Il a littéralement fait sauter les rivets depuis la touche pour apporter le salut à toute une équipe. Beaucoup d'observateurs ont d'ailleurs été surpris de le voir débuter le match sur le banc. Tant le talent et le savoir-faire du milieu de terrain du Jaraaf avaient fini de faire le tour de toutes les pelouses du pays à travers la Ligue 1 sénégalaise. Mais Pape Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale locale, semblait avoir bien mûri son plan. En effet, alors que les " Lions " locaux peinaient à dérouler leur jeu et inquiéter ainsi les " Éléphants " de la Côte d'Ivoire, samedi dernier, lors de la première sortie du Sénégal dans ce Chan, le technicien a eu l'inspiration de génie de lancer Moussa Ndiaye au moment opportun pour décanter la situation. Et comme lettre à la poste, le meneur de jeu du club de Médina a su montrer la voie aux siens en permettant à son équipe de remporter son premier match dans ce tournoi.

Justement, il n'aura fallu que 3 minutes et deux ballons à jouer à Moussa Ndiaye pour déstabiliser la défense ivoirienne. Entré en jeu à la 68ème minute, le jeune joueur de 18 ans a d'abord provoqué le pénalty manqué par Mamadou Lamine Camara (71'), en s'élevant plus haut que tout le monde pour placer une tête contrée par le bras d'un défenseur adverse. Très futé dans son positionnement avec une bonne lecture du jeu, il profite des errances défensives des hommes de Soualiho Haïdara pour se faire oublier derrière et ouvrir la marque. Sur le coup franc tiré par Camara et repoussé par le poteau, Moussa Ndiaye, en deux temps, bat Ayayi Charles Folly et donne la victoire à l'équipe du Sénégal. Une entrée fracassante qui risque de redistribuer les cartes pour la prochaine sortie des " Lions " locaux, mercredi prochain, contre l'Ouganda.

ÉCHOS D'ANNABA

Les Algériens derrière l'équipe du Sénégal

Qui a dit que le Sénégal et l'Algérie n'étaient pas des pays " frères " ? Samedi dernier à Annaba, on se croirait dans les travées du nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, tellement le public algérien a poussé derrière les " Lions " locaux. En effet, dès les premières heures de l'après-midi, plusieurs milliers de supporters ont pris d'assaut les tribunes du magnifique stade du 19 mai 1956. Entonnant des chants en l'honneur de l'équipe sénégalaise, ils ont exulté lors du but victorieux de Moussa Ndiaye à la 77ème minute.

Le Ministre Yankhoba Diatara à l'hôtel des " Lions " ...

Arrivé samedi matin, en Algérie, le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara, a rendu visite à l'équipe nationale locale à son camp de base d'Annaba. L'autorité a profité de cette entrevue avec les " Lions " locaux, à quelques heures du coup d'envoi du match contre la Côte d'Ivoire, pour leur délivrer le message de soutien du Chef de l'Etat et du Gouvernement. " Vous voilà devant le champ de bataille, un champ d'honneur où toutes les nations qualifiées se battront farouchement pour la victoire finale. Mais, elles devront d'abord passer par la cage des Lions que vous êtes ", a lancé le patron du sport sénégalais aux joueurs. " Votre mission, poursuit-il, tels ces Diambars qui protègent notre drapeau national sur les terrains des combats, ne sera pas de tout repos car vous avez la charge de garder intacte la flamme allumée par vos frères à l'issue de la dernière Can au Cameroun ". Des mots pleins de sens qui ont sans doute résonné dans la tête des hommes de Pape Thiaw durant toute la partie contre la Côte d'Ivoire.

... puis au stade du 19 mai 1956

Après donc avoir galvanisé ses troupes, le Ministre Yankhoba Diatara a rallié le stade d'Annaba pour assister, depuis les tribunes, à la victoire des " Lions " locaux. Accompagné d'une forte délégation, avec à ses côtés le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor, il a été donc témoin de la première sortie victorieuse de l'équipe du Sénégal dans cette compétition.

GROUPE A : 1ÈRE JOURNÉE

L'Ethiopie et le Mozambique se quittent dos à dos

Les sélections nationales d'Ethiopie et du Mozambique se sont neutralisées (0-0), samedi dernier, au stade Nelson-Mandela, à Baraki (Alger), en match comptant pour la 1ère journée du groupe A.

À l'issue donc des rencontres de ce premier tour de chauffe, l'Algérie, qui avait dominé la Libye (1-0) lors du match d'ouverture, vendredi dernier, occupe la première place de cette poule avec 3 points au compteur, devant l'Ethiopie et le Mozambique avec un point. Quant à la Libye, elle ferme la marche avec 0 point. Lors de la 2ème journée, prévue ce mardi, l'Algérie affrontera l'Ethiopie (19h), alors que le Mozambique défiera la Libye (16h).