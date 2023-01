Burkina Faso: Primature - Le personnel admis à la retraite honoré

La Primature a rendu hommage à son personnel admis à la retraite, le lundi 16 janvier 2023 à Ouagadougou, lors d'une cérémonie qui a consacré également la présentation de vœux au premier responsable de l'institution, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla.

Sept agents de la Primature sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Pour ce faire, les premiers responsables de l'institution ont décidé de leur rendre hommage, le lundi 16 janvier 2023 à Ouagadougou. Un hommage qui a sonné pour eux comme une reconnaissance des multiples services rendus à la Nation dans l'exercice de leurs fonctions.

Un exercice pour lequel chacun d'eux a, aux dires de leur porte-parole, Régina Ouattara, donné le meilleur de lui-même. Toute chose qui a permis, selon elle, d'enregistrer des succès dans leurs différentes carrières. Mme Ouattara a toutefois reconnu que les réalisations faites par chacun d'eux n'auraient pas pu se faire sans le concours des collègues qui ont été à leurs côtés partout où ils ont servi.

" Durant notre parcours professionnel, vous nous avez acceptés, tolérés et parfois même supportés des années durant et nous avons soulevé des montagnes ensemble ", a-t-elle dit à leurs collaborateurs. Tout en reconnaissant qu'à côté des moments de joie et de succès, il y a eu des incompréhensions et des contradictions.

De ce fait, elle s'en est excusée au nom de tous les nouveaux retraités pour les épisodes peu agréables qu'ils ont vécus ensemble. Loin de dire au revoir à leur " maison ", le personnel admis à la retraite a demandé à ne pas être traité comme des " ampoules " que l'on utilise et que l'on jette une fois usées. Ils ont souhaité continuer à contribuer à la vie de l'institution par les conseils ou un appui quelconque en fonction de leurs compétences. Leur volonté a été saluée par le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla qui a promis que la Primature où ils ont passé les derniers moments de leur vie active leur donnera l'opportunité de continuer à s'épanouir. " Vous avez été de la maison et vous le serez pour toujours ", les a-t-il rassurés.

Un bureau pour les retraités

Pour joindre l'acte à la parole, le chef du gouvernement a instruit sur-le-champ ses services qu'ils soient à Ouagadougou et ou en provinces à mettre un local à la disposition des retraités afin qu'ils puissent continuer à garder le contact avec leur lieu de travail, à se sentir toujours utiles et à partager leur expérience avec les plus jeunes.

" Souvent quand les gens vont à la retraite, c'est comme s'ils devenaient des déchets. Il y a certains qui ne peuvent même plus revenir dans leur lieu de service parce qu'il n'y a plus de place pour eux et ceux qui les ont remplacés ne savent même pas qu'ils ont existé. Pourtant, il faut qu'ils sachent qu'il y a des gens qui ont posé les bases sur lesquelles ils sont assis aujourd'hui ", a-t-il estimé.

La cérémonie d'hommage au personnel admis à la retraite a été également l'occasion pour le personnel de présenter à leur premier responsable leurs vœux de santé et de succès dans la mission essentielle qui a été confiée au gouvernement qui est la reconquête du territoire national.

Ils lui ont à nouveau réaffirmé leur engagement à l'accompagner et le soutenir dans l'atteinte des objectifs qui lui ont été assignés. Le secrétaire général de la Primature, Abdoul Salam Gampiné a, par ailleurs, profité de l'occasion pour exposer quelques difficultés rencontrées par le personnel. Il s'agit notamment de l'insuffisance de locaux, de matériel roulant et du manque de formation.

Tout en remerciant ses collaborateurs pour les vœux formulés à son encontre, Me Kyélem de Tambèla a insisté sur le fait que l'année ne sera que ce que chacun veut qu'il soit. " Ce ne sont pas les vœux qui vont construire notre année pour nous. On peut vous souhaiter tous les vœux possibles mais si vous ne faites rien pour qu'ils se réalisent, rien ne se fera. Ce ne sont donc que des souhaits. Les vrais vœux vont venir de chacun ", a-t-il soutenu.

Par rapport aux difficultés exposées par le personnel, le Premier ministre a invité chaque agent à faire preuve de volonté car là où il y a de la volonté, il y a un chemin et c'est cela qui construit la personne humaine. " Lorsqu'on commence à se réfugier derrière les questions de matériel, c'est qu'il n'y a pas de volonté ", a-t-il estimé. Mais qu'à cela ne tienne, il a promis que le problème de local sera bientôt résolu car dans le budget de 2023, il a été voté une certaine somme pour restaurer l'ancienne Primature.