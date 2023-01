Cote d'Ivoire: Promotion de l'excellence - La ministre Mariatou Koné récompense 1500 élèves de Boundiali

Dans sa volonté de bâtir une école de mérite et de qualité dans la transparence et l'équité, le Professeur Mariatou Koné, Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, député-Maire de Boundiali ne lésine pas sur les moyens pour fournir à la Côte d'Ivoire de bonnes ressources humaines.

En plus des différentes réformes entreprises sur le plan national, elle a initié depuis quelques années à Boundiali un programme d'excellence pour récompenser les meilleurs élèves.

Pour cette édition, ce sont 1500 enfants issus des établissements publics, privés laïcs et confessionnels qui ont bénéficié, le samedi 14 janvier 2023, des dons du conseil municipal.

Des vélos, des jeux éducatifs, des manuels scolaires et autres gadgets ont été distribués. " Nous disons merci à maman Mariatou Koné et nous lui promettons de mieux travailler à l'école pour qu'elle soit encore plus fière de nous ", a déclaré Christelle N'guessan, porte-parole des bénéficiaires.

Une promesse qui réjouit la donatrice d'autant plus que son ambition est de faire des élèves d'aujourd'hui, des cadres chevronnés prêts à servir la Côte d'Ivoire de demain. " Nous emboitons tout simplement le pas au Président de la République. Nous organisons cette journée â l'instar de celle de l'excellence initiée par SEM Alassane Ouattara sur le plan national ".

Et de poursuivre : " Nous sommes convaincus que seul le travail paye. Récompenser les meilleurs permet créer une saine émulation entre les élèves et cela, nous l'espérons, peut contribuer à rehausser le niveau de l'école dans département ", a-t-elle conclu. En plus des meilleurs élèves, les enfants de familles à faibles revenus et les enfants de détenus ont reçu des cadeaux.

Selon le professeur Mariatou Koné, depuis l'instauration de cette journée d'excellence combinée à l'arbre de Noël, ce sont 7500 enfants qui ont été cadeautés par le conseil municipal de Boundiali.

Avec l'inauguration de l'hôtel de ville le 17 décembre 2022 et cette cérémonie de récompense, on peut le dire les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de la capitale de la Bagoué. D'ailleurs la députée-maire a profité de l'occasion pour annoncer la tenue le 3 mars prochain de la deuxième édition du célèbre spectacle d'humour de la RTI dénommé Bonjour Boundiali 2023.